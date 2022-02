Dariusz Mioduski wstał i wyszedł. A kibice Legii ryknęli

"On jest temu winien..." - krzyknęli kibice Legii Warszawa na stadionie. To był już doliczony czas do drugiej połowy. A on, czyli prezes i właściciel klubu Dariusz Mioduski, choć już dobrze zna tę obraźliwą przyśpiewkę na swój temat z poprzednich meczów przy Łazienkowskiej, w niedzielę mógł jej nie usłyszeć. A przynajmniej nie słyszał jej ze swojego miejsca w loży, gdzie większość meczu spędził m.in. w towarzystwie Wojciecha Cygana, byłego prezesa Rakowa Częstochowa.

Tak gra Legia Warszawa. Wystawia się na pośmiewisko

To była 72. minuta, sędzia Łukasz Kuźma po konsultacji z VAR pokazał wtedy czerwoną kartkę Arturowi Borucowi. Bramkarz Legii wyleciał z boiska za odepchnięcie Dawida Szymonowicza. W pozornie niegroźnej sytuacji, bo Boruc miał już piłkę w rękach i wyprowadzał akcję Legii, osłabił zespół. To właśnie od tego momentu na swoim miejscu w loży nie siedział już Dariusz Mioduski. Prezes wstał i wyszedł. Nawet w telewizji było widać, że jest wściekły. Może nawet nie tyle na Boruca, ile tak jak cały stadion - na sędziego, który swoją decyzją jeszcze bardziej osłabił Legię.

Vuković wtedy tylko rozłożył ręce

Legia przegrywała wtedy 0:1, a mogła przegrywać 0:2, ale Adam Zrelak przestrzelił z rzutu karnego. Przy Łazienkowskiej z tego pudła ucieszyli się wszyscy. Najbardziej chyba zastępujący niespodziewanie Boruca w bramce Cezary Miszta. A najmniej chyba Aleksandar Vuković. W niedzielę po trenerze Legii praktycznie w ogóle nie było widać ani nerwów, ani żadnych emocji, z których Serb przecież dał już się poznać w przeszłości. Kiedy nawet jeszcze nie był trenerem Legii, a asystentem kolejnych trenerów. Kiedy szalał przy linii, doskakiwał do sędziów, wykłócał się z nimi o każdy detal, a czasem nawet podbiegał pod sektor gości i prowokował kibiców przyjezdnych, pokazując w ich kierunku "eLkę" [znak kibiców Legii].

W niedzielę Vuković w trakcie meczu był jednak wyjątkowo spokojny. Choć wydawało się, że będzie inaczej, kiedy już w 12. minucie ściągnął z siebie puchową kurtkę i został w samej bluzie. W 23. minucie trener Legii nawet podszedł do sędziego technicznego - zaraz po tym, jak gola dla Warty strzelił Szymonowicz. Ale nie po to, by się z nim wykłócać, a jedynie spokojnie porozmawiać. Wymienić kilka zdań i wrócić pod swoją ławkę rezerwowych, gdzie Vuković chwilę wcześniej tylko złapał się pod boki, jak zobaczył nieporadność swoich piłkarzy w obronie, którzy pozwolili Warcie strzelić gola.

"Walczymy o utrzymanie, jesteśmy tego świadomi"

Obrona dziś to nie jest największy problem, bo Legia w defensywie poprawiła organizację gry. Mocno nad tym pracowała zimą na zgrupowaniu w Dubaju i to widać. Tak samo jak to, że kłopot jest przede wszystkim z przodu, w ofensywie. Było to widać w niedzielę w Warszawie, ale też przed tygodniem - w Lubinie, gdzie Legia na inaugurację roku oddała dwa celne strzały, ale wygrała z Zagłębiem 3:1.

- Nie róbmy "wow" z powodu tych trzech punktów. To tylko jeden mecz, który nie był zagrany nie wiadomo jak - mówił Vuković po meczu z Zagłębiem. A jego słowa tylko potwierdziło kolejne spotkanie z Wartą, bo to znowu nie było żadne "wow". - Nie oszukujmy się: to było słabe, bardzo słabe spotkanie w naszym wykonaniu. A wynik to odzwierciedla - przyznał Vuković po niedzielnym meczu.

I jeszcze raz powtórzył to, co mówił już w grudniu, kiedy wracał na Łazienkowską, by ratować ten sezon. - Walczymy o utrzymanie, jesteśmy tego świadomi. A nasza świadomość teraz jest jeszcze większa. O ile ktoś do niedawna łudził się, że jest inaczej, o tyle po meczu z Wartą chyba już nikt nie ma żadnych wątpliwości. Wszyscy musimy oswoić się z tą sytuacją - przyznał Serb.

Nie "czy?", tylko "kiedy?". To było pewne, że Legia - która przed przerwą zimową przegrała 13 z 18 meczów w lidze - pobije ten niechlubny rekord. Pytaniem było właśnie tylko "kiedy?". Stało się to już w niedzielę, w drugim spotkaniu w tym roku, które - jakby to teraz nie zabrzmiało - dla jeszcze aktualnych mistrzów Polski było 14. porażką w sezonie.

Tak niechlubnej statystyki Legia w lidze nie miała nigdy w swojej ponad stuletniej historii. W żadnym sezonie. Ani przed wojną, ani po wojnie. A to przecież jeszcze nie koniec, bo w ekstraklasie do rozegrania ma jeszcze 14 spotkań. I z taką grą może być pewna tego, o czym mówi teraz Vuković. Czyli że do ostatniego meczu będzie drżała o ligowy byt.