Były reprezentant Polski tłumaczy wybór Islandii. "Polskie kluby są niepoważne"

Zero - tyle minut w tym sezonie rozegrał Maciej Makuszewski. W lipcu ubiegłego roku wygasł jego kontrakt z Jagiellonią Białystok, do której trafił dwa lata temu. W rundzie wiosennej ubiegłego sezonu strzelił nawet trzy gole i miał cztery asysty, ale nie przekonało to władz białostockiego klubu, aby 32-letni skrzydłowy pozostał piłkarzem Jagiellonii. Od pół roku był bez klubu. Ale wrócił do piłki. Kilka dni temu podpisał umowę z islandzkim Leiknir Reykjavík.

"Niektóre polskie kluby są niepoważne"

Maciej Makuszewski przyznaje, że w Białymstoku grał przyzwoicie i nie brakowało ofert z innych klubów.

- Zapytania, propozycje były, ale jednak słabe, bo zagraniczne kluby przedstawiały oferty na poziomie Wigier Suwałki, z całym szacunkiem dla tego klubu. To też mówi sporo o rynku, covid spowodował, że finansowo wcale nie jest dobrze. Trzeba być mega zawodnikiem w naprawdę dobrym wieku, by dostać dobre pieniądze. A ja już chyba nie jestem dobrym piłkarzem, jestem przeciętny, dlatego muszę mierzyć się z rzeczywistością. Natomiast chcę grać. Kocham piłkę nożną. Nie chcę siedzieć na kanapie, zdrowie mam, można jeszcze ze mnie trochę wycisnąć – i to nie przez rok czy dwa, bo zamierzam grać trochę dłużej. Zobaczymy jak wyjdzie, oby zdrowie dalej dopisywało - mówi Makuszewski w rozmowie z portalem Weszło.

Makuszewski miał propozycje z Turcji i Izraelu. - Ostatniego dnia okienka w Turcji, dostałem propozycję stamtąd, ale ona odbiegała daleko od jakichkolwiek wcześniejszych ustaleń. Chyba pomyśleli, że skoro nie mam klubu, to przyjdę na bardzo słabych warunkach. Byłem też w Izraelu, ale niezbyt dobrze się tam czułem. Spotkały mnie tam nie najlepsze warunki mieszkaniowe, nie miałem pomocy ze strony klubu, musiałem sobie wszystko sam organizować - opowiada Makuszewski.

Były też zapytania z polskich klubów. - Coś tam było, ale niektóre kluby są niepoważne. Jak rozmawiamy i coś ustalamy, to wypada się tego trzymać. Była taka sytuacja, że klub ze mną wszystko ustalił, a finalnie nawet się nie odezwał, żeby potwierdzić umowę - dodaje.

Jego nowy klub Leiknir Reykjavík w ubiegłym sezonie zajął ósme miejsce w lidze. Portal Transfermarkt wycenia kadrę zespołu na zaledwie 1,3 miliona euro, a najbardziej wartościowym piłkarzem jest Andres Escobar, wyceniany na 200 tysięcy euro. Na Islandii poziom rozgrywek jest bardzo niski. Tamtejsza liga zajmuje dopiero 51. miejsce w rankingu UEFA. Gorsze są tylko: liga czarnogórska, andorska i z San Marino. Dla porównania: Polska zajmuje 28. miejsce.

- Ktoś może się zastanawiać, czy liga islandzka jest mocna, ja widziałem drużynową gierkę i nie ma co lekceważyć tych rozgrywek. One się rozwijają, a polska liga – nie do końca. Oglądamy Ekstraklasę i otoczka medialna jest fajna, ścianki, wywiady, technologie, natomiast sam poziom ligi jest moim zdaniem słabszy niż był kilka lat temu - przyznaje Makuszewski.

Makuszewski to były reprezentant Polski

Maciej Makuszewski to doświadczony piłkarz, który w barwach Lecha Poznań rozegrał aż 110 spotkań. Oprócz występów w Poznaniu i Białymstoku, grał także m.in: w Tereku Groznym, Vitorii Setubal i Lechii Gdańsk. Ma na swoim koncie pięć występów w reprezentacji Polski. Ostatni raz zagrał z Meksykiem (0:1) w listopadzie 2017 roku za kadencji Adama Nawałki, u którego też debiutował. Ale tamtego meczu również nie będzie dobrze wspominał, bo zostaliśmy rozbici przez Duńczyków 0:4.

Jego kariera wyraźnie wyhamowała na przełomie 20017 i 2018 roku, gdy zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.