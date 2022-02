Legia Warszawa rozjechana. "Zawstydzający występ". I te 46 sekund...

Legia Warszawa po raz kolejny skompromitowała się w tym sezonie piłkarskiej ekstraklasy. Po porażce 0:1 z Wartą Poznań, aktualni nadal mistrzowie Polski spadli na 17. miejsce w ligowej tabeli. I nie da się ukryć, że sprawa utrzymania w ekstraklasie wcale nie będzie taką oczywistością, jak to mogło się wydawać jeszcze tydzień temu, po zwycięstwie z Zagłębiem Lubin.

W mediach społecznościowych nie pozostawiono suchej nitki na piłkarzach Legii. - Za każdym razem, gdy jesienią czytałem na TT, że Legia się spokojnie utrzyma, zacznie wygrywać, bo musi, bo to Legia. No jak widać, nie musi. A zrobi to, gdy zacznie w piłkę grać i skończy ględzić o legijnym DNA - napisał Marcin Borzęcki, dziennikarz Viaplay.

- Zawstydzający występ Legii. Aż policzyłem - 17 podań w ciągu 46 sekund wymienili między sobą na totalnym luzie piłkarze Warty w 89. i 90. minucie, bez jakiegokolwiek kontaktu z piłką zawodnika Legii - ocenił Kuba Radomski, dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

- W Legii może się podobać próba kombinacji w ataku, ale nie da się strzelić bramki jeśli nie oddaje się strzałów. Jeden celny w całej połowie i to też taki "umowny" - podsumował Marek Wawrzynowski, dziennikarz WP SportoweFakty.

Już po pierwszej połowie nie brakowało komentarzy, że Legia gra fatalnie i nie zanosi się na odwrócenie wyniku. - Gorzej to Legia grać już nie może. Pytanie tylko, kiedy się ogarnie - po przerwie, czy dopiero za tydzień… - komentował Adam Godlewski.

- Rycerzami wiosny to z taką grą Legia nie zostanie… brakuje jakości na boisku i poza nim. Teraz z jednej strony walka o utrzymanie za wszelką cenę, z drugiej budowa nowego zespołu na kolejne lata. Wyjście z dołka może potrwać znacznie dłużej niż życzyliby sobie kibice - dodał z kolei Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.

Dariusz Mioduski, widząc, co dzieje się na murawie, w końcówce meczu opuścił swoje miejsce na trybunach. W mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się głosy, że jest on odpowiedzialny za kryzys, w jakim znalazła się Legia.

Nie brakowało oczywiście też głosów, że to Warta Poznań spisała się w doskonały sposób. - Warta Poznań nie tylko prowadzi z Legią. Warta Poznań wygląda dobrze - napisał Radosław Nawrot, dziennikarz Interii.

- Wisła Kraków by chciała grać jak Warta Poznań. Doskok, szybkie przejścia, trójkąciki. W jakimś celu, a nie dla zasady. Dobrze to wygląda w pierwszej połowie z Legią - podkreślił z kolei Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Jakby Legia miała mało problemów w tym sezonie, ze składu może wypaść Artur Boruc. Bramkarz Legii dostał czerwoną kartkę po tym, gdy zaatakował rywala we własnym polu karnym. I niewykluczone, że może czekać go za to dodatkowa dyskwalifikacja. - Legia gra tak, że nie wytrzymują najsilniejsi psychicznie. No czerwona musiała być - ocenił jego atak Michał Kołodziejczyk, redaktor naczelny Canal+ Sport.