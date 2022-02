Konoplanka zdradził, że miał więcej ofert z Polski. Pomylił jednak nazwę klubu

To dopiero pierwszy transfer Cracovii w zimowym oknie transferowym. Ale za to jaki! Jewhen Konoplanka to 32-letni pomocnik, który ma na swoim koncie 86 występów i 21 goli w reprezentacji Ukrainy, a także występy w Dnipro Dnipropietrowsk, Sevilli, Schalke 04 i Szachtarze Donieck. Teraz ma pomóc drużynie Jacka Zielińskiego.

W piątek, przed ligowym meczem z Lechią Gdańsk, Cracovia poinformowała, że doświadczony Ukrainiec związał się z nią półrocznym kontraktem z opcją przedłużenia o rok, będąc pierwszym zimowym wzmocnieniem zespołu Jacka Zielińskiego. Zawodnik zdążył się też przywitać z kibicami.

Konoplanka zdradził, kto się nim interesował. Zabawne przejęzyczenie

Konoplanka udzielił też wywiadu stacji Canal+Sport. W nim zdradził, że miał kilka ofert, ale to Cracovia była najkonkretniejsza. Nie obyło się jednak bez zabawnego przejęzyczenia. - Legia Kraków to bardzo poważny klub, który się mną mocno interesował. Najbardziej konkretna była Cracovia. Ta drużyna ma fantastycznych kibiców – powiedział Konoplanka.

Nie wiadomo, czy Konoplance chodziło o Wisłę Kraków, czy Legię Warszawa. Jako ciekawostkę historyczną dodajmy, że taki klub jak Legia Kraków istniał kiedyś naprawdę. Był to Robotniczy Klub Sportowy założony w 1922 roku. Po wojnie został reaktywowany, ale nie przetrwał do naszych czasów.

Piątek był bardzo udanym dniem dla kibiców Cracovii. Najpierw dowiedzieli się o transferze Konoplanki, a potem drużyna Jacka Zielińskiego w bardzo dobrym stylu pokonała Lechię Gdańsk 2:0.

