Jagiellonia szykuje kolejny transfer. To hiszpański obrońca z ekstraklasy

Mimo kiepskiej rundy jesiennej i miejsca w dolnej połowie tabeli, Jagiellonia Białystok nie jest zbyt aktywna w zimowym oknie transferowym. Zimą białostocki klub pozyskał jedynie bramkarza Zlatana Alomerovicia z Lechii Gdańsk. Teraz wszystko wskazuje na drugi zimowy transfer do drużyny Piotra Nowaka.

Jagiellonia znalazła nowego stopera. Hiszpan drugim zimowym transferem

Nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok ma zostać Hiszpan Jonathan de Amo Perez. 32-letni piłkarz przyleciał już do Polski i jest w drodze do Białegostoku, gdzie w weekend przejdzie testy medyczne i podpisze półroczny kontrakt z opcją przedłużenia.

Hiszpan ma być wzmocnieniem środka obrony Jagiellonii, gdzie w pierwszym meczu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, przegranym 1:2, trener Piotr Nowak miał tylko dwóch zdrowych piłkarzy do dyspozycji - doświadczonego Michała Pazdana i 17-letniego Miłosza Matysika. Rumun Bogdan Tiru dopiero wraca do formy po kontuzji, a kontuzjowani Israel Puerto i Ivan Runje wrócą najwcześniej w samej końcówce sezonu.

32-letni Jonathan de Amo Perez przez ostatni rok był podstawowym obrońcą Stali Mielec, po czym zdecydował się rozwiązać kontrakt z klubem za porozumieniem stron. Jesienią rozegrał w ekstraklasie 16 meczów, w których strzelił jednego gola. Wcześniej występował także w Bruk-Becie Termalice Nieciecza, Miedzi Legnica i Widzewie Łódź (łącznie 46 meczów w ekstraklasie i 103 w I lidze), a także trzecioligowych klubach hiszpańskich - rezerwach Celty Vigo i Espanyolu, a także Ontinyent CF i Sant Andreu,

Co ciekawe, hiszpański obrońca miał dotrzeć do stolicy Podlasia już w niedzielę, ale przed wylotem zatrzymał go pozytywny test na obecność koronawirusa. W czwartek wynik jego kolejnego testu był już negatywny i następnego dnia mógł udać się on w podróż do Polski. Co więcej, mówi się, że to ma być niejedyny transfer Jagiellonii w ten weekend.

Jagiellonia Białystok jest aktualnie jedenastym zespołem ekstraklasy. Białostocka drużyna zdobyła w 20 kolejkach 24 punkty, a w najbliższej kolejce zmierzy się w poniedziałek na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.