Rezerwowy uratował Śląskowi remis. Fatalne warunki podczas meczu

Górnik Łęczna znów to zrobił. Beniaminek ponownie długo prowadził ze swoim rywalem, by ostatecznie nie zdobyć kompletu punktów. Piłkarze Śląska Wrocław potrafili w ostatnim kwadransie doprowadzić do wyrównania i spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Jokerem w talii Jacka Magiery ponownie okazał się Adrian Łyszczarz.

3 Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl