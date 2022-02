Gwiazda Legii odchodzi z klubu. Vuković potwierdza: Jego już nie ma

Wszystko wskazuje na to, że potwierdzenie transferu Luquinhasa do New York Red Bulls jest kwestią najbliższych dni. Aleksandar Vuković wydaje się być pogodzony ze stratą jednego z kluczowych piłkarzy Legii Warszawa. - Jego już z nami nie ma - powiedział Serb na konferencji prasowej przed meczem z Wartą Poznań.

