Oficjalnie: Hit transferowy w Cracovii. Takiego piłkarza w ekstraklasie nie było

To dopiero pierwszy transfer Cracovii w zimowym oknie transferowym. Ale za to jaki! Jewhen Konoplanka to 32-letni pomocnik, który ma na swoim koncie 86 występów i 21 goli w reprezentacji Ukrainy, a także występy w Dnipro Dnipropietrowsk, Sevilli, Schalke 04 i Szachtarze Donieck. Teraz ma pomóc drużynie Jacka Zielińskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem przekonany, że Vuković posprząta bałagan w Legii"

Cracovia potwierdza: Konoplanka podpisał kontrakt

O tym, że Konoplanka może trafić do Cracovii, mówiło się od kilku dni. Jako pierwsze o sprawie informowało TVP Sport. Te doniesienia potwierdził klub z Krakowa, który w piątek po południu umieścił na Twitterze wymowne zdjęcie z ukraińską flagą wyświetloną na telebimie stadionu "Pasów".

Niedługo później, Cracovia poinformowała, że doświadczony Ukrainiec związał się z nią półrocznym kontraktem z opcją przedłużenia o rok, będąc pierwszym zimowym wzmocnieniem zespołu Jacka Zielińskiego.

Mioduski wskazał nowego trenera Legii. Główny kandydat. "Sprawa nabrała tempa"

Kiedyś gwiazda, teraz piłkarz do odbudowy

Jewhen Konoplanka ogromną część kariery spędził w Dnipro Dnipropietrowsk. Na Ukrainie był też jednym z liderów reprezentacji, z którą występował na Euro 2012 i Euro 2016. W 2010 i 2012 roku był wybierany najlepszym piłkarzem w kraju. Dla Dnipro rozegrał ponad 200 meczów, w których strzelił 45 goli i zaliczył 37 asyst. Z ukraińskim zespołem 32-letni obecnie zawodnik awansował w 2015 roku do finału Ligi Europy, gdzie na Stadionie Narodowym w Warszawie przegrał z Sevillą 2:3.

Rok później, już jako piłkarz Sevilli zdołał sięgnąć po to trofeum. W hiszpańskiej drużynie grał przez rok i w tym czasie występował regularnie - przez 12 miesięcy zaliczył 54 występy, 9 goli i 8 asyst. Kolejnym jego pracodawcą było Schalke 04 Gelsenkirchen, które po rocznym wypożyczeniu wykupiło go za 12 milionów euro. W Niemczech Konoplanka występował przez trzy lata, ale bez większych sukcesów. Jego bilans w Bundeslidze to 57 meczów, 6 goli i 7 asyst, jednak warto dodać, że z Schalke występował także w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. W pewnym momencie jego forma zaczęła jednak wyraźnie spadać i nie zmienił tego też transfer do Szachtara Donieck w 2019 roku, z którym wprawdzie zdobył mistrzostwo Ukrainy, ale z każdym sezonem grał coraz mniej.

Konoplanka nie trafiłby jednak do Cracovii, gdyby nie problemy zdrowotne, z którymi zmagał się przez ostatnie 1,5 roku. Sprawiły one, że w tym sezonie ani razu nie pojawił się na boisku w barwach Szachtara w lidze ukraińskiej czy Lidze Mistrzów, rozgrywając tylko 47 minut w Pucharze Ukrainy. Łącznie przez półtora roku zaliczył w barwach wicemistrza Ukrainy tylko 16 spotkań oficjalnych.

Cracovia jest aktualnie dziewiątą drużyną ekstraklasy. Zespół Jacka Zielińskiego w 20 kolejkach zgromadził 27 punktów.