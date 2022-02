ESPN już podał, że to nowy piłkarz Legii. Ostatecznie zawodnik ma grać w innym polskim klubie

W ostatnich tygodniach dużo się dzieje w Legii Warszawa. Jacek Zieliński zastąpił Radosława Kucharskiego w roli dyrektora sportowego, a drużynę opuściło dwóch ważnych piłkarzy. Andre Martins przeszedł do Hapoelu Beer Szewa, a Mahir Emreli został nowym napastnikiem Dinamo Zagrzeb. Za to do Warszawy trafili m.in.: Patryk Sokołowski (z Piasta Gliwice) oraz Paweł Wszołek, powracający po nieudanym pobycie w Unionie Berlin. ESPN twierdził, że to nie koniec wzmocnień Legii.

Piłkarz Legii może trafić do Serie A. Rozmowy ruszyły

ESPN podał informację, że Frank Castaneda, pomimo oficjalnych rozmów z Deportivo Cali, zasili Legię. Według informacji Sport.pl temat jest nierealny, a w zasadzie już upadł, bo piłkarz chciał związać się z Legią tylko do lata, ale przy Łazienkowskiej nikt nie zamierzał podpisywać z nim tak krótkiego kontraktu.

Portal Legia.net podaje, że Castaneda trafi do Polski, ale podpisze kontrakt z Wartą Poznań. - Piłkarzem interesował się również Górnik Zabrze, ale ostatecznie na tak krótką umowę zgodziła się jedynie Warta Poznań i to tam trafi kolumbijski gracz - czytamy.

Piłkarz ekstraklasy wykluczony na kilka miesięcy. "Zapalenie mięśnia sercowego"

Castaneda grał w Lidze Mistrzów

Frank Castaneda jeszcze do niedawna był kapitanem Sheriffa Tyraspol, z którym w tym sezonie grał w Lidze Mistrzów. Klub z Naddniestrza - nazywany FC Gangster Tyraspol, o którym więcej pisaliśmy tutaj - zajął trzecie miejsce w grupie za Realem, Interem i przed Szachtarem. A to oznacza, że wiosną zagra w fazie pucharowej Ligi Europy. Już bez Castanedy, kolumbijskiego napastnika, którego kontrakt wygasł wraz z końcem roku. Castaneda w poprzednim sezonie został królem strzelców ligi mołdawskiej (28 bramek w 35 meczach).

Liderem ekstraklasy jest Lech Poznań, który ma 42 punkty po 20 meczach. Legia znajduje się w strefie spadkowej i jest 16., zaś Warta 17.