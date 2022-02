Piłkarz ekstraklasy wykluczony na kilka miesięcy. "Zapalenie mięśnia sercowego"

Od lipca 2019 roku Mateusz Mak występuje w barwach Stai Mielec. Pomocnik trafił do klubu po zdobyciu mistrzostwa Polski z Piastem Gliwice, jednak już kilka tygodni przed zakończeniem sezonu 2018/19 było wiadomo, że nie przedłuży on kontraktu z klubem. Do Stali dołączył więc jako wolny zawodnik i pomógł drużynie awansować w sezonie 2019/20 do ekstraklasy.

Mateusz Mak jednym z filarów Stali Mielec. "Dbajcie o siebie i nie bagatelizujcie wszelkich oznak choroby"

Mateusz Mak już od samego początku stał się jednym z filarów zespołu. Podobnie było w bieżącym sezonie. Pomocnik zagrał we wszystkich 20 meczach ekstraklasy, strzelił siedem goli i zanotował pięć asyst. Opuścił jedynie wrześniowe starcie w Pucharze Polski z Wisłą Kraków (przegrana 1:3). Teraz przerwa będzie jednak znacznie dłuższa.

"Niestety najbliższe miesiące nie będę w stanie pomóc drużynie na boisku. Po ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze poczułem się źle i trafiłem do szpitala. Po badaniach stwierdzono u mnie lekkie zapalenie mięśnia sercowego. Czeka mnie teraz odpoczynek i dalsze badania. Dbajcie o siebie i nie bagatelizujcie wszelkich oznak choroby" - napisał na Instagramie 30-letni pomocnik.

Stal Mielec będzie więc musiała poradzić sobie bez Maka. Dotychczas klub dobrze radził sobie w ekstraklasie. Obecnie zajmuje stabilne, 8. miejsce w tabeli z 28 punktami na koncie. Do podium traci równo 10 punktów. W najbliższej kolejce zagra z Wisłą Kraków, a więc klubem, w którym kształtował swoje umiejętności Mateusz Mak. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 12 maja.