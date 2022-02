Kolejny Polak z ekstraklasy trafi do Francji. Wszystko dogadane

Obecny kontrakt Łukasza Poręby wygasa latem 2022 roku, ale choć pomocnik trafi do Lens jako wolny zawodnik, to Zagłębie Lubin i tak zarobi na transferze. Według doniesień "PS", będzie to kwota 400 tysięcy euro. To tzw. ekwiwalent za wyszkolenie (wyliczany na podstawie wieku piłkarza, rozegranych meczów, występów w reprezentacjach młodzieżowych). Polak podpisał pięcioletnią umowę.

Młodzieżowy reprezentant Polski to wychowanek Zagłębia, dla którego rozegrał 78 spotkań w ekstraklasie. W tym czasie strzelił cztery gole, zaliczył pięć asyst i zobaczył 13 żółtych kartek. Poręba najlepiej czuje się na pozycji środkowego pomocnika, ale może występować także jako defensywny pomocnik.

O odejściu Poręby spekulowano już od kilku tygodni. Piłkarzem zainteresowana była Legia Warszawa, ale 21-latek chciał wyjechać za granicę. Oprócz Lens kusiła go włoska Venezia oraz hiszpańska Granada.

Zagłębie wiedziało, że Poręba może odejść, więc już w styczniu zabezpieczyło się sprowadzając Aleksandara Scekicia z Partizana Belgrad.

Poręba dołączy do Frankowskiego

Pół roku temu piłkarzem Lens został Przemysław Frankowski, który błyskawicznie się zaaklimatyzował w Ligue 1. Skrzydłowy zagrał w 23 spotkaniach, strzelił cztery gole i zanotował cztery asysty. Porębie trudno będzie jednak o grę w pierwszym składzie. W drugiej linii Franck Haise, trener 9. zespołu Ligue 1, może postawić na kilku graczy. Liderem jest Seko Fofana, ale zimą klub sprowadził Patricka Berga. W kadrze jest także m.in. Cheick Doucoure.

Rośnie polska kolonia we Francji

Oprócz Frankowskiego, na francuskich boiskach możemy oglądać Arkadiusza Milika (Olympique Marsylia), Karola Filę (RC Strasbourg Alsace). Marcina Bułkę (Nice) i Radosława Majeckiego (Monaco). A od nowego sezonu piłkarzem Bordeaux będzie Rafał Strączek.