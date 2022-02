Guilherme, była gwiazda Legii Warszawa, może wrócić do ekstraklasy

W lutym 2021 roku Guilherme trafił do chińskiego GZ City. Jego bilans występów jest jednak mizerny. 14 spotkań, pięć goli i pięć asyst to liczby dalekie od ideału. Problemy formalne, a konkretnie nieprzyznanie wizy jego żonie oraz synowi sprawiają, że pomocnik szuka klubu w Europie i jest też zainteresowany powrotem do Ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Chiny wydały dziesiątki milionów dolarów. Czeka nas kolejny skandal [Sport Live #9]

Mocny wpis Arkadiusza Milika po ustrzeleniu hattricka. "Słyszycie mnie?"

Będzie wielki powrót do Ekstraklasy? Guilherme pilnie szuka klubu w Europie

Żona i syn Guilherme już po raz drugi nie otrzymali wizy na pobyt w Kraju Środka. Dlatego Brazylijczyk intensywnie poszukuje pracodawcy w Europie, a jego agenci zwrócili również wzrok w kierunku Ekstraklasy. Piłkarz po prostu nie ma zamiaru żyć kolejnych sześć miesięcy z dala od swojej rodziny.

Z informacji portalu Weszło wynika, że w grę wchodzi wypożyczenie do którejś z polskich drużyn. Guilherme miał zostać zaoferowany polskim klubom z czołówki tabeli, z oczywistych względów za wyjątkiem Lecha Poznań. Portal informuje, że doszło już nawet do pierwszych rozmów i temat jest otwarty.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

W grę nie wchodzi raczej także powrót do Legii Warszawa, mimo prawdopodobnego odejścia jego rodaka, czyli Luquinhasa. Mistrzów Polski nie za bardzo stać na to, aby opłacić takie wypożyczenie. Problemem ma być także pozycja daleka pozycja Legii w tabeli, bowiem piłkarz chciałby bić się o najwyższe cele.

Nicolo Schira ujawnia: Bereszyński podpisał kontrakt. Aż do 2025 roku

Brazylijczyk był wielką gwiazdą Legii Warszawa. Po odejściu piłkarz zaczął zwiedzać świat

Po udanych trzech latach w Legii Warszawa i występach w Lidze Mistrzów w 2018 roku Guilherme odszedł do włoskiego Benevento, które grało wówczas na poziomie Serie A. Jego przygoda z tym klubem trwała jednak tylko pół roku, bo następnie trafił do Portugalii, a potem Turcji.

Więcej czasu spędził nad Bosforem, gdzie występował kolejno w Yeni Malatyasporze, Trabzonsporze oraz Göztepe. Brazylijczyk pograł kilka lat na dobrym poziomie, o czym świadczy 74 spotkań na poziomie Super Lig, w trakcie których udało mu się strzelić 12 bramek i zanotować 15 asyst.

O jego powrót do Ekstraklasy nie będzie jednak łatwo. 30-latek ma ponoć jeszcze lukratywne oferty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W przypadku przyszłości Guilherme nie można jednak niczego wykluczyć.

Polak szczerze odpowiedział na pytanie trenera. Potem zero minut w sześciu meczach