Media: Gwiazda ekstraklasy odchodzi za granicę za trzy miliony euro

Dziesięć goli i pięć asyst - to dorobek Erika Exposito w 24 meczach sezonu 2021/22. Na dorobek Hiszpana składa się dziewięć bramek w ekstraklasie oraz jedna w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Exposito był tuż za Ivim Lopezem oraz Mikaelem Ishakiem w klasyfikacji strzelców Ekstraklasy - obaj napastnicy mają po dziesięć trafień. Hiszpan jednak nie poprawi swojego wyniku i odejdzie ze Śląska Wrocław.

Erik Exposito odchodzi ze Śląska Wrocław. Wyrównany rekord transferowy

Portal meczyki.pl informuje, że Erik Exposito odejdzie ze Śląska Wrocław jeszcze w trakcie zimowego okna transferowego. Napastnik zostanie nowym piłkarzem chińskiego Changchun Yatai, a wrocławianie otrzymają trzy miliony euro. Na ten moment kluby już są dogadane, a Exposito negocjuje warunki kontraktu z Chińczykami. Tym samym Śląsk wyrówna swój rekord transferowy - w lipcu 2020 roku Przemysław Płacheta przeszedł do Norwich City za trzy miliony euro.

"Jest kilka konkretnych ofert, wiele zapytań. Sam piłkarz też naciska na transfer. A my go nie chcemy zatrzymywać na siłę, bo ważny dla nas jest też jego rozwój" - mówiła jedna z osób ze Śląska na łamach "Super Expressu". Śląsk zabezpieczył się na wypadek odejścia Erika Exposito, przywracając Fabiana Piaseckiego z wypożyczenia do Stali Mielec. Dodatkowo wrocławianie dogadali się z Georgijem Minczewem z Lokomotiwu Płowdiw.

Erik Exposito wcześniej znajdował się na liście życzeń takich klubów, jak Ferencvaros czy Venezia, a dodatkowo sytuację napastnika obserwowały zespoły z Segunda Division, czyli drugiej ligi hiszpańskiej. Łącznie Exposito zagrał w 87 spotkaniach w barwach Śląska Wrocław, w których zdobył 27 bramek oraz zanotował 12 asyst. Tym samym Śląsk traci drugiego kluczowego zawodnika - wcześniej Mateusz Praszelik odszedł do Hellasu Verona.