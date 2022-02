Trener Cracovii wyrzucił piłkarza do rezerw. "To jest piłka, a nie zabawa"

Marcos Alvarez przeniósł się do Cracovii w lipcu 2020 roku na zasadzie wolnego transferu. To Niemiec o hiszpańskich korzeniach, grający na pozycji napastnika. W przeszłości występował w rezerwach Eintrachtu Frankfurt i Bayernu Monachium oraz Stuttgarterze Kickers, Dynamie Drezno i VfL Osnabrueck.

Alvarez związał się Cracovią trzyletnim kontraktem ważnym do końca czerwca 2023 roku. W obecnym sezonie napastnik zagrał w 10 meczach w ekstraklasie i strzelił w nich zaledwie jednego gola i zanotował trzy asysty. Wygląda na to, że w najbliższym czasie Niemiec nie poprawi swoich statystyk.

Zieliński wyrzucił napastnika do rezerw. "Przyjechał źle przygotowany"

Trener Cracovii, Jacek Zieliński poinformował na konferencji prasowej przed meczem z Lechem Poznań, że Alvarez został przesunięty do rezerw. - Alvarez przegrał rywalizację z innymi zawodnikami, ale on dobrze wie, dlaczego jego sytuacja właśnie tak wygląda. Po okresie świąteczno-noworocznym przyjechał źle przygotowany do treningów, dlatego odesłaliśmy go do rezerw. To profesjonalna piłka, a nie zabawa - powiedział Zieliński na filmie udostępnionym przez Cracovię na Youtube.

I dodał: - Teraz Alvarez pracuje z drugą drużyną, a ja skupiam się na tych zawodnikach, których mam. Moją głowę zaprząta teraz tylko mecz z Lechem.

- Marcos miał dobre propozycje, ale nie zdecydował się na nie. W dalszym ciągu trenuje z drugą drużyną. Konieczne jest przyjście drugiego napastnika, ale to nie ma nic wspólnego z jego odejściem - zakończył Zieliński.

Cała konferencja prasowa Jacka Zielińskiego znajduje się poniżej.

Pierwszy mecz Cracovii z liderem tabeli, Lechem Poznań po przerwie zimowej w ekstraklasie zostanie rozegrany w niedzielę 6 lutego o godz. 17:30. Obecnie Cracovia zajmuje dziewiąte miejsce w lidze z 26 punktami i traci aż 15 punktów do ekipy Macieja Skorży.