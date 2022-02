Grosicki jednak odejdzie z Pogoni? Mateusz Borek ujawnia zaskakujący zapis

Kamil Grosicki cieszył się zainteresowaniem Lorient w trakcie zimowego okna transferowego. Francuska gazeta "L'Equipe" informowała, że klub z Bretanii na początku zaproponował 300 tysięcy euro za skrzydłowego, a później podniósł ofertę do 500 tysięcy euro plus 300 tysięcy dopłacone w przypadku utrzymania, o czym wspomniał Mateusz Borek. "Nie ma tematu, nawet jeśli przyślą kolejną ofertę. Niech zaproponują 10 milionów euro" - stwierdził prezes Jarosław Mroczek na łamach "Super Expressu".

Kamil Grosicki odejdzie latem z Pogoni Szczecin? Umożliwi mu to specjalny zapis

Mateusz Borek zdradził podczas programu "Gra Ekstraklasa" na antenie Kanału Sportowego, że Kamil Grosicki może rozstać się z Pogonią Szczecin po zakończeniu sezonu. 83-krotny reprezentant Polski miałby zmienić pracodawcę dzięki odpowiednim zapisom w umowie. "Kamil mógł zarabiać w Lorient blisko trzy razy więcej, niż w Pogoni. Z tego, co się orientuję, jest taki zapis w kontrakcie Kamila, że będzie mógł za pół roku zmienić klub na określonych zasadach" - powiedział dziennikarz.

"Ewentualny powrót do reprezentacji Polski, daj Boże, awans do finałów mistrzostw świata i może się okazać, że Mariusz Fornalczyk będzie miał pewne miejsce w składzie Pogoni" - dodaje Borek. Umowa Kamila Grosickiego z Pogonią Szczecin jest ważna do końca czerwca 2023 roku. Może to jednak nie być jedyny piłkarz Pogoni, który odejdzie latem tego roku. "Sebastian Kowalczyk naciska menadżera na transfer. Widzi, że czas ucieka i wszyscy wyjeżdżają, i zarabiają, i on też chce. Trochę brakuje mu liczb, ale ostatnie miesiące to niemal te same liczby, jakie osiągał łącznie przez resztę lat gry w piłkę" - stwierdził.

Kamil Grosicki zagrał w 13 spotkaniach Pogoni Szczecin w tym sezonie. Skrzydłowy do tej pory zdobył trzy bramki oraz zanotował pięć asyst. Duma Pomorza zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy z 38 punktami i traci cztery punkty do liderującego Lecha Poznań. Pogoń rozpocznie drugą część sezonu od meczu z Piastem Gliwice, który odbędzie się 5 lutego o godzinie 17:30.