Wskazano dwa najlepsze transfery ekstraklasy. Lech i Legia na czele

Firma Grant Thornton oceniła jakość letnich transferów polskich klubów. Na podstawie jakich danych piłkarze zostali ocenieni i jaka była metodologia badania? "Sprawdzając finansową jakość (obliczoną w sposób statystyczny) poszczególnych transferów przeprowadzonych latem, wzięliśmy pod uwagę ich indywidualne i drużynowe osiągnięcia. Wynik każdego sprowadzonego zawodnika odnieśliśmy do kwoty, za jaką został pozyskany. Przedstawione statystyki pokazują wszystkie rozegrane mecze przez zawodników we wszystkich możliwych rozgrywkach" - czytamy w opracowaniu badania.

Najlepszym transferem letnim, jeśli chodzi o piłkarzy defensywnych, okazał się Barry Douglas, który zamienił Leeds United na Lecha Poznań, po tym jak wygasła jego umowa z angielskim klubem. Dlaczego akurat on?

"Od początku sezonu lewy obrońca Lecha rozegrał 1240 minut, a drużyna Lecha z nim w składzie traciła bramkę średnio co 113 minut. W rundzie jesiennej sezonu 20/21 Lech Poznań zanotował sześć czystych kont z Douglasem w składzie, a bezpośrednio lub pośrednio przyczynił się on również do zdobycia przez poznański klub czterech bramek" - czytamy w uzasadnieniu. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął inny piłkarz Lecha - Joel Pereira. Na trzecie miejsce zasłużył Matej Hanousek z Wisły Kraków.

Najlepszy piłkarz ofensywny? Emreli

Mahir Emreli z Legii Warszawa okazał się najlepszym piłkarzem ofensywnym. Reprezentant Azerbejdżanu wyprzedził Fabiana Piaseckiego ze Stali Mieliec i Damiana Kądziora z Piasta Gliwice. Emreli strzelił tylko dwa gole w ekstraklasie, ale - licząc pozostałe rozgrywki - może pochwalić się aż 11 bramkami.

Warto dodać, że w środę Mahir Emreli rozwiązał kontrakt z Legią Warszawa za porozumieniem stron. Napastnik był jedną z ofiar ataku chuliganów na autokar wracających po meczu z Wisłą Płock piłkarzy Legii. Po tym incydencie Azer zdecydował, że nie będzie grać w stołecznym klubie i nie pojawił się ani Warszawie, ani na zgrupowaniu w Dubaju. Został piłkarzem Dinama Zagrzeb.

Najbardziej efektywnymi finansowo transferami lata okazały się przenosiny Antona Kryvotsiuka do Wisły Płock, Joela Pereiry do Lecha Poznań i Zorana Arsenicia do Rakowa Częstochowa.

Najlepsza "11" letnich transferów ekstraklasy:

Vladan Kovacević (Raków) - Barry Douglas (Lech), Matej Hanousek (Wisła Kraków), Raphael Rossi (Radomiak), Joel Perreira (Lech) - Damian Warchoł (Wisła Płock), Damian Kądzior (Piast Gliwice), Ilkay Durmus (Lechia), Kamil Grosicki (Pogoń) - Mahir Emreli (Legia) i Fabian Piasecki (Piast Gliwice)

Top transfery https://grantthornton.pl/publikacja/pko-bp-ekstraklasa-najbardziej-efektywne-transfery-jesieni-2021-2022/