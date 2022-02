Była gwiazda ekstraklasy strzela gola w KMŚ. I to jakiego! [WIDEO]

31-letni dziś Milos Kosanović trafił do Cracovii ponad dekadę temu (dokładnie 1 lipca 2010 roku) z serbskiego Mladostu Apatin. W Krakowie łącznie rozegrał 88 meczów, w których strzelił 10 goli i zaliczył siedem asyst. Dzięki temu w styczniu 2014 roku przeszedł do belgijskiego KV Mechelen za 300 tys. euro, a po dwóch latach zaliczył kolejny sportowy awans - trafił do Standardu Liege za 2,5 mln euro. Ze Standardu odszedł latem 2019 roku do Al-Jaziry ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (za 650 tys. euro) i jak się okazało, to dzięki temu transferowi miał szansę zagrać na KMŚ.

Al-Jazira awansowało na KMŚ jako mistrz ZEA (w tym turnieju zawsze gra mistrz kraju gospodarza). I w pierwszej rundzie ekipę Kosanovicia spotkało łatwe zadanie - starcie z AS Pirae, przedstawicielem Oceanii (tamtejsza LM nie została dokończona, a reprezentantem Oceanii miało być nowozelandzkie Auckland City, które jednak wycofało się z rozgrywek ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem). To amatorski klub, który jest mistrzem Tahiti. I z tego względu porażkę tylko 1:4 z Al-Jazirą - gdzie grają tacy piłkarze jak kupiony ze Sportingu Abdoulay Diaby czy z Wolfsburga Joao Victor, albo znany z gry w Ajaksie Thulani Serero - można uznać za mimo wszystko dobry wynik.

W 41. minucie wynik spotkania na 3:0 podwyższył Kosanović ładnym uderzeniem z rzutu wolnego (kibice w Polsce i Belgii mogą pamiętać serbskiego obrońcę ze skutecznych uderzeń z dystansu).

Tak Kosanović strzelił gola na KMŚ:

Al-Jazira zagra w ćwierćfinale KMŚ z Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej, czyli mistrzem Azji. Zwycięzca tej pary zagra w półfinale z Chelsea. W drugiej części drabinki Al-Ahly (Egipt, mistrz Afryki) zagra z Monterrey (Meksyk, zwycięzca LM strefy CONCACAF), a zwycięzca zmierzy się z brazylijskim Palmeiras.