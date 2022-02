Aleksandar Vuković potwierdza odejście gwiazdy Legii. "Dla mnie sytuacja jest jasna"

O ofercie dla Luquinhasa w niedzielę 30 stycznia poinformował Dominik Piechota z Newonce. New York Red Bulls wysyłało oferty za Brazylijczyka, a ostatnia, wraz z bonusami, wynosiła ponad trzy miliony euro. Mimo otrzymania opaski kapitańskiej w Legii pomocnik chce spróbować swoich sił w Major League Soccer. To też oznacza, że Luquinhas nie wypełni kontraktu z Legią, ważnego do końca czerwca 2024 roku.

Aleksandar Vuković potwierdza odejście Luquinhasa. "Jasna sytuacja"

Aleksandar Vuković pojawił się na konferencji prasowej przed meczem z Zagłębiem Lubin na rozpoczęcie drugiej części sezonu Ekstraklasy. Trener Legii Warszawa przekazał nowe wiadomości ws. transferu Luquinhasa do Stanów Zjednoczonych. "Zawodnik jest bliski podpisania umowy z innym klubem, rozmowy są zaawansowane i może to nastąpić w każdym momencie. Obecnie to dla mnie jasna sytuacja i jest możliwość, że do transferu dojdzie, a my musimy być na to gotowi" - powiedział.

Luquinhas przekazał w rozmowie z Gustavo Guimaraesem, brazylijskim dziennikarzem, prowadzącym bloga "Terytorium MLS", że jego transfer do New York Red Bulls jest coraz bliżej finalizacji. "Negocjacje są prawie zakończone. Temat będzie zamknięty w tym tygodniu" - stwierdził Brazylijczyk. Aleksandar Vuković podjął decyzję, że Luquinhas nie znajdzie się w kadrze Legii na mecz z Zagłębiem Lubin. Poza składem jest też Lirim Kastrati.

Kto zatem przejmie opaskę kapitańską po Luquinhasie w Legii Warszawa? "To był gest, który miał podkreślić to, co dzieje się teraz. Wtedy mówiłem, że to może być opaska na bardzo krótki czas. Mamy liderów i mieliśmy ich w momencie, gdy mianowałem Luquinhasa na kapitana" - przyznał Vuković. Brazylijczyk występował w Legii w latach 2019-2022 i zdobył 12 bramek oraz zanotował 18 asyst w 110 meczach w barwach Wojskowych.