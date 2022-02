Oficjalnie: Lechia ma nowego napastnika. Prawie 150 spotkań w Bundeslidze na koncie

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu być. Nie mogę się doczekać, aż zagram z drużyną na tym stadionie, przy kibicach. Cieszę się, że mogę grać w Lechii i być w Polsce, w Gdańsku. Jak najszybciej chciałbym zacząć. Jestem naprawdę szczęśliwy – powiedział Christian Clemens cytowany przez oficjalny serwis klubu.

– Jestem zadowolony, że udało nam się zrealizować ten transfer. Znam Christiana od wielu lat. Wiem, że to zawodnik, który pomoże nam w realizacji naszych celów. W momencie, gdy dowiedziałem się, że jest taka możliwość, wyczułem w rozmowach z nim olbrzymią motywację, by osiągnąć z nami sukces, a także determinację, aby tu przyjechać i pokazać, że jest dobrym piłkarzem – dodał trener Tomasz Kaczmarek.

Christian Clemens jest jednym z zawodników z bogatym CV. Niemiec wychowywał się w Kolonii i to właśnie w młodzieżowych zespołach FC Koeln zaczynał swoją karierę piłkarską. Po latach udało mu się przebić do pierwszego zespołu, w którym grał przez trzy lata. W 2013 roku przeszedł do Schalke 04, które po dwóch latach wysłano go na wypożyczenie do Mainz. W 2017 roku wrócił do Koeln. Ostatnim klubem 30-latka było Darmstadt, tu jednak miał spędził zaledwie pół roku. Od lipca 2021 roku pozostawał bez zatrudnienia.

W trakcie swojej kariery Clemens rozegrał 144 mecze w Bundeslidze, w których strzelił 15 goli i zanotował 13 asyst. Ma również doświadczenie w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i krajowych pucharach. Lechia Gdańsk natomiast walczy o awans do czołówki ekstraklasy. Klub znajduje się na 5. miejscu w tabeli ze stratą ośmiu punktów do pierwszego Lecha Poznań, czterech do wicelidera - Pogoni Szczecin i dwa do trzeciego Rakowa Częstochowa.

Dotychczas do Lechii Gdańsk dołączyli David Stec z TSV Hartberg, Michał Buchalik z Wisły Kraków i Tomasz Neugebauer z Ruchu Chorzów.