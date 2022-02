Ponad 140 występów w Bundeslidze i transfer do ekstraklasy. To się dzieje

Dotychczas do Lechii Gdańsk dołączyli David Stec z TSV Hartberg, Michał Buchalik z Wisły Kraków i Tomasz Neugebauer z Ruchu Chorzów. Kilka dni temu informowaliśmy o kolejnych planowanych wzmocnieniach. Wtedy padło nazwisko Christiana Clemensa, teraz wszystko wskazuje na to, że podpisanie kontraktu z 30-latkiem powinno się odbyć w ciągu najbliższych dni.

Lechia Gdańsk wybierze jednak Clemensa? Podpisanie kontraktu powinno być kwestią czasu

Christian Clemens jest jednym z zawodników z bogatym CV. Niemiec wychowywał się w Kolonii i to właśnie w młodzieżowych zespołach FC Koeln zaczynał swoją karierę piłkarską. Po latach udało mu się przebić do pierwszego zespołu, w którym grał przez trzy lata. W 2013 roku przeszedł do Schalke 04, które po dwóch latach wysłano go na wypożyczenie do Mainz. W 2017 roku wrócił do Koeln. Ostatnim klubem 30-latka było Darmstadt, tu jednak miał spędził zaledwie pół roku. Od lipca 2021 roku pozostaje bez zatrudnienia.

Oprócz Clemensa władze klubu obserwowały także Luciano Narsingha. Media podkreślały jednak, że problemem mogą być wymagania finansowe piłkarza oraz długość kontraktu. "Gazeta Wyborcza Trójmiasto" informuje, że to Christian Clemens jest coraz bliżej Lechii Gdańsk. Napastnik przejdzie w najbliższym czasie testy medyczne. Podpisanie kontraktu pozostaje więc kwestią dni.

W trakcie swojej kariery Clemens rozegrał 144 mecze w Bundeslidze, w których strzelił 15 goli i zanotował 13 asyst. Ma również doświadczenie w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i krajowych pucharach. Lechia Gdańsk natomiast walczy o awans do czołówki ekstraklasy. Klub znajduje się na 5. miejscu w tabeli ze stratą ośmiu punktów do pierwszego Lecha Poznań, czterech do wicelidera - Pogoni Szczecin i dwa do trzeciego Rakowa Częstochowa.