Mariusz Chłopik od 1 października był pełnomocnikiem zarządu Legii Warszawa ds. projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych. W środę złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. - W nawiązaniu do licznych publikacji w mediach i kanałach społecznościowych, pragnę oświadczyć, że nie godzę się na manipulowanie strzępkami treści, które wpływają w serwisie powiązanym z organizatorami działań dezinformacyjnych wymierzonych w Polskę. Wedle tych samych "przecieków", raz okazuje się, że miałem walczyć z obrażaniem mniejszości seksualnych, innym razem, że miałbym takie mniejszości atakować. Działania dezinformacyjne prowadzone są zatem pod pasującą w danej chwili tezę i mają na celu zdyskredytowanie mnie w oczach opinii publicznej oraz aktualnego pracodawcy - napisał w wydanym przez siebie oświadczeniu, tłumacząc swoją rezygnację "dobrem klubu".

W przeszłości Chłopik był m.in. doradcą premiera Mateusza Morawieckiego. To on 14 marca 2019 r. miał wysłać maila o treści: "Wydaje mi się, że powinniśmy poszukać więcej osób, które ze świata celebrytów będą krytykować LGBT, na razie udało nam się z Z. Boniek i jutro Zosia Klepacka. Szukam dalej takich osób". Wiadomość adresowana była m.in. do Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, posła PiS Krzysztofa Sobolewskiego, dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu Tomasza Matyni oraz PR-owców współpracujących z partią: Anny Plakwicz i Piotra Matczuka.

Legia Warszawa uległa naciskom z miasta

Głos w całej sprawie zabrał stołeczny ratusz, który był zaniepokojony powiązaniem Legii Warszawa z całą sprawą. - Z pewnością zażądamy wyjaśnień od prezesa klubu. Już jutro zostanie w tej sprawie skierowane pismo do prezesa Legii - zapowiadała we wtorek wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Jak się okazuje, Legia za wszelką cenę nie chciała psuć dobrych relacji z miastem, nad którymi pracowała od lat. Jak donosi portal legionisci.com, klub mógł stracić dotację w wysokości 2,3 miliona złotych rocznie na promowanie wizerunku stolicy, a także utracić dodatkowe zyski m.in. z powodu niższych podatków od nieruchomości, dzierżawy stadionu czy kortów.

- W ratuszu rozważano nawet nad zwołanie sesji rady miasta z powodu tej afery. Wszystko to sprawiło, że przy Łazienkowskiej ulegli politycznym naciskom. Konsekwencją tego było oświadczenie Mariusza Chłopika, który poinformował, że rezygnuje z funkcji pełnomocnika zarządu Legii Warszawa - czytamy.