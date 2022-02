Chorwackie media: Mahir Emreli zostanie piłkarzem Dinama Zagrzeb

Mahir Emreli był jedną z ofiar ataku chuliganów na autokar wracających po meczu z Wisłą Płock piłkarzy Legii. Po tym zdarzeniu Azer zdecydował, że nie będzie grać w stołecznym klubie i nie pojawił się ani Warszawie, ani na zgrupowaniu w Dubaju. Emreli starał się rozwiązać umowę z winy klubu, natomiast reakcja Legii była na tyle stanowcza, że otoczenie Azera szukał porozumienia i najbardziej realnym scenariuszem był transfer.

Chorwackie media: Mahir Emreli zostanie zawodnikiem Dinama Zagrzeb

Jak się okazuje, Mahir Emreli najprawdopodobniej zrealizuje swój cel. Według informacji portali Germanijak.hr 24-latek zostanie zawodnikiem mistrza Chorwacji - Dinama Zagrzeb.

Jak informują Chorwaci, agent zawodnika przebywa obecnie w Zagrzebiu, aby jak najszybciej sfinalizować transfer, by Dinamu udało się jeszcze zarejestrować Emrelego do wiosennej części Ligi Europy. W 1/16 finału mistrzowie Chorwacji zagrają z Sevillą, a termin zgłoszeń upływa o północy.

Emreli ma być napastnikiem, o którym trener Dinama i dyrektor sportowy mówili w ostatnich dniach. Klub z Zagrzebia prawdopodobnie nie zapłaci Legii za Azera dużych pieniędzy, ale ma za to odpuścić milion euro, który Legia wciąż ma do zapłacenia za ściągniętego latem Lirima Kastratiego (mistrzowie Polski do tej pory przelali na konto Dinama 200 tysięcy z 1,2 miliona euro).

Mahir Emreli przyszedł do Legii Warszawa latem na zasadzie wolnego transferu z Karabachu Agdam. I o ile w ekstraklasie szło mu bardzo przeciętnie (dwa gole i asysta w 15 meczach), tak strzelił dla Legii siedem bramek w europejskich pucharach - kwalifikacjach Ligi Mistrzów oraz Lidze Europy.