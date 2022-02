Wielki powrót do Lecha stał się faktem. "To sytuacja, którą określiłbym jako win-win"

Dawid Kownacki swoją karierę rozpoczynał w GKP Gorzów Wielkopolski, ale śmiało można go nazwać wychowankiem Lecha Poznań, do którego dołączył w wieku 8 lat. To właśnie w "Kolejorzu" zadebiutował w ekstraklasie i europejskich pucharach, rozgrywając w niej 94 mecze, zdobywając przy tym 21 goli i 10 asyst. W 2015 roku sięgnął z Lechem po mistrzostwo Polski, a trenerem poznańskiej drużyny był tak jak dziś - Maciej Skorża.

REKLAMA

Zobacz wideo Zieliński jako dyrektor odmieni Legię? "Można to nazwać władzą absolutną"

Oficjalnie: Kownacki wrócił do Lecha. Półroczne wypożyczenie

W środę Lech Poznań poinformował o powrocie swojego wychowanka na Bułgarską. Dawid Kownacki został przez lidera ekstraklasy wypożyczony na pół roku z Fortuny Duesseldorf, w której rozegrał w tym sezonie tylko 130 minut w siedmiu meczach 2. Bundesligi. Lech nie zagwarantował sobie prawa do wykupu 24-latka po zakończeniu sezonu.

Kownacki odszedł z Lecha Poznań w 2017 roku, gdy został sprzedany do włoskiej Sampdorii Genua za 4 miliony euro. We włoskiej Serie A rozegrał przez półtora roku 35 spotkań, w których strzelił sześć goli i zaliczył 3 asysty. Od trzech lat jest zawodnikiem Fortuny Duesseldorf, która najpierw go wypożyczała z Sampdorii, a następnie wykupiła za rekordowe 6,75 miliona euro. Przez liczne kontuzje Kownacki nie zdołał jednak zrobić wielkiej kariery w Niemczech i teraz otrzymuje szanse odbudowania się w Poznaniu.

To koniec. Luquinhas odchodzi z Legii. "Negocjacje prawie zakończone"

- Dawid to już doświadczony zawodnik. Jego powrót to sytuacja, którą określiłbym jako win-win, czyli korzystną dla każdej ze stron. Dla Dawida, który będzie miał szansę odbudować się, ale także dla nas, bo zyskujemy zawodnika, który pomoże nam wiosną w ekstraklasie oraz Pucharze Polski. Znamy się bardzo dobrze, pracowaliśmy w latach 2014 i 2015, Dawid da nam fajne opcje taktyczne, bo może grać zarówno w ataku, jak i na skrzydle. Wzmocni bez wątpienia rywalizację wśród piłkarzy ofensywnych - mówił trener Maciej Skorża w rozmowie z oficjalną stroną Lecha.

Dla Lecha jest to drugi transfer tej zimy. Wcześniej lider ekstraklasy pozyskał norweskiego skrzydłowego Kristoffera Velde z FK Haugesund. Lech Poznań prowadzi w lidze z 41 punktami w 19 meczach. Piłkarze Macieja Skorży o cztery punkty wyprzedzają drugą Pogoń Szczecin.