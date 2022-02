Luquinhas zdradza swoją przyszłość. "Negocjacje prawie zakończone"

Przyszłość Luquinhasa w Legii Warszawa wisiała w ostatnich miesiącach na ostatnim włosku. Wszystko przez zdarzenia z 12 grudnia ubiegłego roku, gdy po meczu z Wisłą Płock (0:1) pseudokibice mistrzów Polski mieli zatrzymać wracający autokar, wejść do niego i uderzyć kilku piłkarzy w twarz. Jednym z tych, którzy najbardziej ucierpieli był Luquinhas. Od kibiców oberwał także Mahir Emreli, który już poinformował Legię Warszawa, że wszczął procedurę rozwiązania kontraktu z winy klubu.

Luquinhas: Temat będzie zamknięty w tym tygodniu

Sam Luquinhas, który ma ważny kontrakt z Legią do czerwca 2024 roku, już wydaje się przekonany. Chce spróbować sił w MLS. Jeśli spróbuje - to znaczy: jeśli jego transfer dojdzie teraz do skutku - mistrz Polski zarobi, ale też straci bardzo ważnego piłkarza. I kapitana, bo taką decyzję na zimowym zgrupowaniu w Dubaju podjął Aleksandar Vuković. Trener Legii chciał docenić Luquinhasa po incydencie z chuliganami.

Vuković, który podczas pobicia nie był jeszcze trenerem Legii, na zgrupowaniu w Dubaju o kapitańskiej opasce dla Luquinhasa w rozmowie z Legia.Net mówił tak: - To zmiana przemyślana: Luquinhas będzie naszym kapitanem na nadchodzącą rundę. Zdaję sobie sprawę, że to piłkarz rozchwytywany. Może otrzymywać oferty z różnych klubów i w tej kwestii coś może się zmienić. Ale póki jest z nami, do końca sezonu będzie naszym kapitanem, będzie nosił opaskę.

Kilka dni temu Luquinhas dostał ofertę z MLS. Klub New York Red Bulls był w stanie zapłacić za Brazylijczyka ponad trzy miliony euro.

Wydaje się, że Luquinhas jest bardzo blisko przenosin do MLS. - Negocjacje są prawie zakończone. Temat będzie zamknięty w tym tygodniu - powiedział Luquinhas w rozmowie z Gustavo Guimaraesem, brazylijskim dziennikarzem, prowadzącym bloga "Terytorium MLS".

Luquinhas jest piłkarzem Legii od lipca 2019 roku. W tym sezonie rozegrał 31 spotkań, w których strzelił trzy gole i miał jedną asystę. W grudniu - po incydencie w autokarze - Vuković jemu i Emrelemu, pozwolił odpocząć od treningów i meczów, bo obaj nie zagrali w kończących rok spotkaniach z Zagłębiem (4:0) i Radomiakiem (0:3).