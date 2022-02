Zaskakujący transfer byłego reprezentanta Polski. Trafił do piątej ligi

36-letni Maciej Małkowski dwa razy wystąpił w reprezentacji Polski. Było to jednak dawno temu, bo w 2008 (z Serbią) i 2009 roku (z Litwą). W ekstraklasie wychowankiem MOSiR-u Jastrzębie-Zdrój zagrał 190 razy , zdobył 17 bramek i miał 26 asyst. W swojej karierze grał m.in. w Odrze Wodzisław, GKS-ie Bełchatów, Zagłębiu Lubin i Górniku Zabrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza ogłosił! Michniewicz nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Burza w Legii po wycieku maili. Ratusz interweniuje. "Nie mieści mi się w głowie"

Z pierwszej ligi do piątej

- Bardzo się cieszę z faktu, że tak doświadczony zawodnik jak Maciej Małkowski dołączył do naszej drużyny. Znam go jeszcze z czasów, gdy razem pracowaliśmy w Sandecji Nowy Sącz. To świetny piłkarz, z ponadprzeciętnymi umiejętnościami. Między innymi on był ojcem awansu "Biało-czarnych" do Ekstraklasy. Wierzę, iż szybko wkomponuje się w zespół i razem osiągniemy cel, jakim jest awans do IV ligi - mówi Paweł Cieślicki, prezes klubu na oficjalnym profilu klubu na Facebooku.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Transfer Małkowskiego do piątoligowca jest zaskakujący, bo jeszcze jesienią grał w pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz. W tym sezonie w barwach tego klubu wystąpił w sześciu spotkaniach.

Krychowiak komentuje wybór Michniewicza. Mówi też o Sousie. "Kompletny brak szacunku"

Barciczanka Barcice to dominator w piątej lidze w grupie Nowy Sącz I (Nowy Sącz-Gorlice). W 15 spotkaniach odniosła komplet zwycięstw. Ma imponujący bilans bramkowy: 70:7.