Michniewicz tłumaczy się z porażek w Legii. Zdradził mnóstwo szczegółów

Czesław Michniewicz został zwolniony z Legii Warszawa w październiku zeszłego roku. Pod jego wodzą warszawski klub zaczął notować jedną z najgorszych serii w historii występów tego klubu w ekstraklasie. Aktualnie Legia zajmuje miejsce w strefie spadkowej. Początkowo Michniewicza ratowały jeszcze wyniki w europejskich pucharach, gdzie pokonywał m.in. Slavię Praga, Leicester City i Spartaka Moskwa. Ostatecznie musiał jednak pożegnać się z posadą.

Michniewicz odpowiedział Mioduskiemu. "Ten problem się powtórzy"

- Wiele rzeczy się nie układało. Wrzesień i październik był dla nas kluczowy i bardzo nad tym ubolewam. Ale wiele rzeczy funkcjonowało bardzo dobrze. Dla mnie to był wspaniały okres. Myślę, że dla kibiców do pewnego momentu również. Oczywiście wpadliśmy w dołek i można dyskutować, czego zabrakło. Myślę, że taki klub jak Legia szczegółowo przeanalizuje, że problemem nie jest tylko trener - powiedział Michniewicz w "Hejt Parku" na Kanale Sportowym, gdzie dostał pytanie o Legię od jednego z fanów.

Na początku grudnia prezes Legii Dariusz Mioduski praktycznie całkowitą odpowiedzialnością za kryzys Legii obarczył Michniewicza. "Bardziej niż szczegółów i konkretów zabrakło mi u Dariusza Mioduskiego klasy. Najłatwiej przecież zrzucić - to wyliczenie samego właściciela Legii Warszawa - 90 procent winy za sytuację klubu na zwolnionego trenera, który w dodatku jeszcze przez ponad pół roku będzie miał zakneblowane usta. Własne błędy? Jak z rozmowy o pracę w korpo: "Jestem zbyt ambitny, nienawidzę przegrywać" - pisał na Sport.pl Dawid Szymczak. Michniewicz, który kilka dni temu rozwiązał ostatecznie kontrakt z Legią, postanowił odnieść się do tych słów.

- To było najbardziej przykre z tego wszystkiego. Odchodząc z Legii rozmawiałem z prezesem Dariuszem Mioduskim i dyrektorem sportowym Cezarym Kucharskim po przegranym meczu z Piastem (1:4). Ten mecz nam kompletnie nie wyszedł, choć mieliśmy fajne momenty w grze. Po prostu obijaliśmy słupki, a Piast strzelał bramki. Nic nie zapowiadało, że prezes wypowie się w ten sposób. Ale nagle był ten pokój na Twitterze. Ja tego nie słuchałem, ale prezes się tak a nie inaczej wypowiedział. Czysto po ludzku było mi przykro. Wydawało mi się, że rozmawiamy z prezesem na dobrym poziomie. On może mieć swoją ocenę, że było 90 do 10. Ale jeżeli prezes analizuje problemy, że problemem był tylko trener, to za rok może dwa lata problem się powtórzy - przekonywał nowy selekcjoner reprezentacji.

Michniewicz przeanalizował problemy Legii. Zmęczenie i brak zmienników

Następnie Michniewicz przeszedł do szczegółowej analizy problemów, jakie miała Legia za jego kadencji. - Zaczęliśmy bardzo wcześnie rozgrywki eliminacyjne. Od początku lipca do końca sierpnia zaplanowano 15 gier. Wyjazdy podróże upalne lato. Pojawiło się gadanie "źle przygotowani". Co to znaczy? W lipcu i sierpniu byliśmy świetnie przygotowani. Slavia Praga była oceniona w poprzednich eliminacjach Ligi Mistrzów i Ligi Europy jako najlepiej biegający zespół. I my z tą Slavią gramy jak równy z równym w Pradzie, gdzie mieliśmy problemy zdrowotne. Problem zaczyna się, kiedy brakuje zawodników, którzy mogą zastąpić piłkarzy jeden do jednego. Wypadł Bartek Kapustka i gra siadła. Wypadł Juranović, który nadawał dynamikę. Wcześniej bardzo wysoko odbieraliśmy piłkę. Żeby to robić, musisz mieć bardzo dobrze biegających zawodników.

Po tych słowach Michniewicz podszedł do tablicy i przez kolejne minuty zaczął tłumaczyć taktyczne aspekty kryzysu Legii Warszawa. Były szkoleniowiec Legii jako największy problem wskazał zmęczenie piłkarzy i braki kadrowe, które ciężko było uzupełnić. Kiedy nie mógł grać Mladenović, Michnniewicz miał nieprzygotowanego Ribeiro. Za sprzedanego Juranovicia dostał nieprzygotowanego Johanssona, który na dodatek był piłkarzem o innej charakterystyce. Michniewicz dodał do tego problemy z półlewym stoperem, a także napastnikiem. Według Michniewicza Mahir Emreli miał problem ze zrozumieniem założeń pressingu, jaki chciał zakładać Czesław Michniewicz. Selekcjoner dodał też, że nie miał zmiennika dla często faulowanego i zmęczonego coraz bardziej Luquinhasa. Natomiast za Kapustkę przyszedł Josue, którego Michniewicz ocenił jako świetnego piłkarza, ale wówczas również nie był przygotowany. Na dodatek on również miał być piłkarzem o innej charakterystyce.

Legia nie wygrzebała się z kryzysu po odejściu Michniewicza. Drużynę przejął Marek Gołębiewski, a potem Aleksandar Vuković. Legia rozpocznie walkę o wydostanie się ze strefy spadkowej już w najbliższy piątek, kiedy zagra u siebie z Zagłębiem Lubin.