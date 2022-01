Hit transferowy stał się faktem. Wielki powrót. "Sytuacja nie była najłatwiejsza"

Kamil Wilczek w ostatni dzień stycznia rozwiązał kontrakt z FC Kopenhagą. Tym samym zniknęła spora przeszkoda, która mogła stanąć na drodze do powrotu Wilczka do ekstraklasy. Już wcześniej media informowały o tym, że napastnikiem interesuje się Piast Gliwice. Tak też się stało – w poniedziałek klub poinformował o podpisaniu umowy z piłkarzem. Kontrakt będzie obowiązywał do czerwca 2024 roku.

- Jestem bardzo szczęśliwy z powodu tego transferu. Moja sytuacja w ostatnim czasie nie była najłatwiejsza, dlatego cieszę się z możliwości powrotu i podpisania umowy z Piastem. Za każdym razem, kiedy wracałem do Piasta, zespół był co najmniej poziom wyżej. Kiedy przychodziłem po raz pierwszy, Piast był w zupełnie innym miejscu. Teraz wracam po siedmiu latach gry zagranicą i wyraźnie widać, że klub jest dużo wyżej i w ostatnich latach napisał naprawdę wielką historię, więc tym bardziej cieszę się, że wracam – powiedział Wilczek cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Kamil Wilczek wrócił do Piasta Gliwice

34-latek jest trzecim najlepszym strzelcem Piasta Gliwice. Ma na swoim koncie 36 goli, a lepsi są jedynie Ruben Jurado (38 goli) oraz Wojciech Kędziora (39 goli). Można więc się spodziewać, że jeśli Wilczek ostatecznie wróci do Piasta, to pobije rekord i zapisze się w historii klubu. Aktualnie Piast Gliwice zajmuje 12. miejsce w tabeli.

Wilczek odszedł z Piasta latem 2015 roku po zdobyciu korony króla strzelców w ekstraklasie i związał się z włoskim Carpi. Po zaledwie pół roku trafił do Broendby, z którym sięgnął po Puchar Danii. Zimą 2020 roku trafił do tureckiego Goeztepe, a po pół roku wylądował w Kopenhadze. O transferze Polaka było bardzo głośno, bo wcześniej grał dla odwiecznego rywala z Danii, Broendby IF. W pewnym momencie klub ze stolicy zapewnił napastnikowi ochronę, ponieważ w jego stronę kierowano wiele obraźliwych haseł i gróźb. Wilczek w pierwszym roku swojej gry otrzymywał dużo szans od trenera, co przełożyło się na bramki. Zdobył ich 11. Ostatnie dwanaście miesięcy prezentuje się już nieco gorzej: 15 meczów we wszystkich rozgrywkach i tylko trzy trafienia.