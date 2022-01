Oficjalnie: Legia Warszawa z kolejnym transferem. Trzecie wzmocnienie

Legia Warszawa nie jest zbyt aktywna w trakcie trwającego okna transferowego. Do klubu dołączyli Patryk Sokołowski oraz Paweł Wszołek. Trzecim wzmocnienie mistrzów Polski jest Ramil Mustafajew ze Stali Rzeszów. Nominalny prawy obrońca związał się z klubem kontraktem do czerwca 2025 roku. Taki ruch w przypadku Legii Warszawa może dziwić, bo w ostatnich latach klub nie sięgał po zawodników z niższych lig. Być może transfer 18-latka z drugoligowca to przykład zapowiadanych przez nowego dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego zmian w polityce transferowej klubu.

Choć Mustafajew urodził się w Machaczkale, to wraz z rodzicami w młodym wieku przeniósł się do Polski. Jako młodzieżowiec karierę zaczynał w Talencie Warszawa oraz GKP Targówek. Później przeniósł się do Stali Rzeszów, w której z czasem zaczął odgrywać istotniejszą rolę. W tym sezonie wystąpił w 13 meczach II ligi, w których strzelił trzy gole.

- Ramil to utalentowany i perspektywiczny zawodnik, który wciąż będzie się rozwijał. Mimo dopiero 18 lat ma już doświadczenie gry w seniorach. Będziemy go przygotować na prawe wahadło, ale może zagrać też na innych pozycjach, występował nawet w pierwszej linii - zapowiedział dyrektor sportowy klubu Jacek Zieliński.

- Gra dla Legii i możliwość wyjścia na murawę przy Łazienkowskiej były moim marzeniem od dziecka. Urodziłem się w Rosji, ale moi rodzice przeprowadzili się do Polski, zaś w samej Warszawie mieszkałem 10 lat. Zdarzało mi się chodzić na mecze Legii i dopingować ją z trybun - skomentował transfer Mustafajew.

Wiele wskazuje na to, że młody Rosjanin na razie będzie częściej sprawdzany w drużynie rezerw. Dopiero, jeśli tam pokaże się z dobrej strony, dostanie szansę od Aleksandara Vukovicia na pokazanie się w pierwszym zespole.