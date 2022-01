Zwrot akcji ws. Dawida Kownackiego. Woli inny klub od Lecha Poznań. "99 procent"

Temat powrotu Dawida Kownackiego do Lecha Poznań niespodziewanie pojawił się w weekend. Lider ekstraklasy szuka napastnika, jako że Mikael Ishak i Artur Sobiech są zakażeni koronawirusem, a z klubu odszedł Roko Baturina (do węgierskiego Ferencvarosu). Przez to w sparingach w ataku grali ofensywni pomocnicy: Filip Marchwiński i Joao Amaral. Lech chciał wypożyczyć Kownackiego na pół roku i rozmowy szły po myśli obu stron, ale nagle pojawiła się oferta, która wszystko zmienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Zieliński jako dyrektor odmieni Legię? "Można to nazwać władzą absolutną"

Dawid Kownacki chce grać w Belgii

- Dawid Kownacki na 99% nie trafi do Lecha Poznań na wypożyczenie. Rozmowy były, szły w dobrą stronę, ale w niedzielę wieczorem pojawiła się atrakcyjna oferta z Belgii (też wyp.), którą wolą i piłkarz, i Fortuna. Ten 1% to niedopięcie formalności przed końcem okna - pisze Sebastian Staszewski, dziennikarz Interii. Nie wiadomo jednak, który belgijski klub chce reprezentanta Polski.

Kownacki jest wychowankiem Lecha. W jego barwach rozegrał 117 meczów, w których strzelił 27 goli i zaliczył 11 asyst. W 2017 roku przeszedł do Sampdorii za 4 mln euro, gdzie strzelił 10 goli i zaliczył cztery asysty w 40 meczach, ale nigdy nie wywalczył sobie miejsca w podstawowym składzie. Zimą 2019 roku przeszedł do Fortuny Duesseldorf, która wykupiła go za rekordową dla siebie kwotę 6,75 mln euro. Jak do tej pory Kownacki rozegrał w Fortunie (która obecnie występuje w 2. Bundeslidze) 67 meczów, w których strzelił 12 goli i zaliczył siedem asyst. Tych występów byłoby znacznie więcej, zwłaszcza gdyby nie poważne problemy z kontuzjami. W tym sezonie przebywał na boisku przez zaledwie 220 minut w ciągu ośmiu spotkań, strzelając bramkę i zaliczając asystę (w Pucharze Niemiec z VfL Oldenburg). Fortuna jest skłonna go oddać, gdyż podstawowym napastnikiem jest Rouwen Hennings, a w dodatku pozyskała Daniela Ginczka.