Polak przechodzi z ekstraklasy do słynnego Rangers FC

Jak dotąd Lechia Gdańsk pożegnała się z kilkoma zawodnikami, którzy nie stanowili o sile zespołu w jesiennej rundzie tego sezonu ekstraklasy. Niewykluczone jednak, że jeszcze przed końcem stycznia klub z Pomorza straci jeden ze swoich największych talentów.

Mateusz Żukowski o krok od Rangers FC

Kontrakt Mateusza Żukowskiego wygasa wraz z końcem czerwca tego roku. Do tej pory obu stronom nie udało się dojść do porozumienia w sprawie jego przedłużenia, co próbowały wykorzystać inne kluby. Zainteresowanie 20-latkiem wyrażała między innymi Legia Warszawa, ale także drużyny z zagranicy.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekazał, że Żukowski jest coraz bliżej przenosin do Rangers, a do finalizacji transferu pozostały już tylko szczegóły. 20-latek docelowo w szkockim klubie będzie miał zastąpić Nathana Pattersona, którego sprzedano do Evertonu za 14 milionów euro.

Żukowski ma być stopniowo wprowadzony do zespołu

Jeśli do transferu faktycznie dojdzie, Żukowski wcale nie będzie mógł być pewny miejsca w wyjściowym składzie. Patterson do tej pory był jedynie rezerwowym, natomiast etatowym prawym obrońcą zespołu jest kapitan drużyny James Tavernier. Plan wobec Żukowskiego zakłada stopniowe wprowadzanie go do składu.

Rangers to najbardziej utytułowany szkocki klub. Po mistrzostwo kraju sięgał aż 55 razy, o cztery więcej niż Celtic Glasgow. Po 23. kolejkach szkockiej ligi zespół prowadzony przez Giovaniego van Bronckhorsta zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z przewagą dwóch punktów nad swoim odwiecznym rywalem.

Mateusz Żukowski jest wychowankiem Lechii Gdańsk. Debiut w pierwszym zespole zanotował w połowie grudnia 2017 roku, wchodząc na boisko w końcówce meczu z Sandecją Nowy Sącz. W obecnym sezonie 20-latek rozegrał 20 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę.