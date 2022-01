Kolejny Polak we Włoszech? Może walczyć o awans do Serie A

Kamil Pestka to 23-letni obrońca Cracovii, który w klubie z ekstraklasy gra od 2017 roku. Niemal przez całą swoją karierę spędził w Krakowie, nie licząc jednego epizodu w sezonie 2019/20. Wtedy występował w drużynie Chrobrego Głogów w ramach wypożyczenia. Obecny kontrakt zawodnika wygasa z końcem czerwca 2023 roku.

Włosi obserwują młodego piłkarza Cracovii. Wypożyczenie i opcja wykupu

Włoskie Frosinone Calcio zgłosiło się po Kamila Pestkę, jednak przedstawione warunki mogą nie odpowiadać obecnym władzom Cracovii - informuje portal meczyki.pl. Klub z Serie B zaproponował bowiem opcję wypożyczenia, ale nie chce za nie płacić. W transakcję włączył natomiast Piotra Parzyszka, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w Pogoni Szczecin.

Nie wiadomo, czy przedstawiona przez Frosinone oferta będzie interesowała władze Cracovii. Zgodnie z doniesieniami wszystko powinno się rozstrzygnąć w poniedziałek. Jeżeli Cracovia przystanie na przedstawione warunki, Frosinone będzie zobowiązane wykupić Pestkę po bieżącym sezonie za dwa miliony euro.

Frosinone Calcio znajduje się na 7. miejscu w tabeli Serie B. Klub walczy o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech. Aktualna pozycja gwarantuje mu grę w ćwierćfinale baraży. Do lidera Lecce traci sześć punktów.