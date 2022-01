Luquinhas może odejść z Legii Warszawa. Sensacyjna oferta dla nowego kapitana

O ofercie dla Luquinhasa w niedzielę po południu poinformował Dominik Piechota z Newonce. Serwis Legia.Net dodaje, że to nie jest pierwsza propozycja New York Red Bulls. Amerykanie przysyłają kolejne, wyższe oferty, by przekonać Dariusza Mioduskiego na transfer Luquinhasa.

Vuković mianował go kapitanem

Sam Luquinhas, który ma ważny kontrakt z Legią do czerwca 2024 roku, już wydaje się przekonany. Chce spróbować sił w MLS. Jeśli spróbuje - to znaczy: jeśli jego transfer dojdzie do skutku - mistrz Polski straci bardzo ważnego piłkarza. I kapitana, bo taką decyzję na zimowym zgrupowaniu w Dubaju podjął Aleksandar Vuković. Trener Legii chciał docenić Luquinhasa po incydencie z chuliganami, którzy w grudniu po wyjazdowym meczu z Wisłą Płock wtargnęli do autokaru piłkarzy, gdzie pobili Luquinhasa i Mahira Emrelego.

- To zmiana przemyślana: Luquinhas będzie naszym kapitanem na nadchodzącą rundę. Zdaję sobie sprawę, że to piłkarz rozchwytywany. Może otrzymywać oferty z różnych klubów i w tej kwestii coś może się zmienić. Ale póki jest z nami, do końca sezonu będzie naszym kapitanem, będzie nosił opaskę - mówił w Dubaju Vuković, cytowany przez portal Legia.Net.

Luquinhas jest piłkarzem Legii od lipca 2019 roku. W tym sezonie rozegrał 31 spotkań, w których strzelił trzy gole i zaliczył jedną asystę. W grudniu - po incydencie w autokarze - Vuković jemu i Emrelemu, który od kilku tygodni chce odejść z Legii - nie poleciał do Dubaju i nadal nie trenuje z pierwszym zespołem - pozwolił odpocząć od treningów i meczów, bo obaj nie zagrali w kończących rok spotkaniach z Zagłębiem (4:0) i Radomiakiem (0:3).