Vuković potwierdza transfer do Legii Warszawa. Wielki talent

Ramil Mustafajew to 18-letni zawodnik, który może grać na pozycji prawego obrońcy lub prawego wahadłowego. Chociaż piłkarz urodził się w Machaczkale, to od dawna mieszka w Polsce i stara się o polski paszport.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki transfer polskiego piłkarza. "Od jakiegoś czasu przerastał ekstraklasę"

To się dzieje! Michniewicz rozwiązał kontrakt z Legią Warszawa

Vuković: Czy z nami zostanie? Nie wybiegam w przód

– Jakie mamy plany na Mustafajewa? Kolejny młody zawodnik, który do nas trafia. Utalentowany, przyjrzymy mu się z bliska, zobaczymy jak wygląda w treningach. I też w zależności od tego będziemy na niego stawiać lub nie. Chcemy młodych graczy w zespole, bo wiemy jakie są przepisy i czego wymagają. Dlatego od tej strony to także, można powiedzieć, następny piłkarz do rywalizacji. Czy zostanie z nami na całą rundę, czy jest opcja, że np. pod koniec lutego zdecydujemy, że pójdzie na wypożyczenie? Nie wybiegam w przód - mówi Vuković w rozmowie z portalem legia.net.

Mustafajew trafił do Stali Rzeszów w 2019 roku. Wcześniej zawodnik grał w GKP Targówek oraz Talencie Warszawa. W obecnym sezonie 18-latek rozegrał 13 meczów w II lidze, w których strzelił trzy gole i miał jedną asystę.

W tym okienku transferowym Legia Warszawa pozyskała już Patryka Sokołowskiego, który w ostatnich latach był zawodnikiem Piasta Gliwice oraz Pawła Wszołka.

Media: Gigantyczny zwrot ws. selekcjonera! To nie Nawałka zostanie trenerem Polaków

Po 18 meczach w ekstraklasie Legia jest przedostatnia w tabeli z dorobkiem zaledwie 15 punktów na koncie. Zespół Aleksandara Vukovicia ma zaległy mecz do rozegrania i trzy punkty straty do zajmującego bezpieczne miejsce Górnika Łęczna.