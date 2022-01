Były reprezentant Polski wylądował w III lidze, choć miał inne oferty. "Napinają się na mnie"

249 meczów w ekstraklasie, cztery mistrzostwa Polski, trzy krajowe puchary, awans do Ligi Mistrzów i gra w Lidze Europy - tak w dużym skrócie wyglądała kariera Łukasza Brozia. Kariera, w której pojawił się nawet trzymeczowy epizod w reprezentacji Polski.

Chociaż w grudniu Broź skończył 36 lat, to wciąż jest aktywnym zawodnikiem. Dziś były piłkarz Widzewa Łódź, Legii Warszawa i Śląska Wrocław gra w trzecioligowych Mamrach Giżycko. Broź do beniaminka III ligi grupy I trafił latem minionego roku. Doświadczony obrońca wrócił do klubu po 16 latach, bo to właśnie stąd rodowity Giżycczanin wyjechał do Kmity Zabierzów, a potem do grającego w ekstraklasie Widzewa.

Broź wciąż jest czynnym zawodnikiem, mimo że w listopadzie 2019 roku doznał ciężkiej kontuzji. W trakcie treningu Śląska Wrocław obrońca zerwał więzadło krzyżowe przednie oraz boczne w kolanie. - Chciałem jeszcze wrócić. Nie ukrywam jednak, że początek był bardzo trudny. Dobrze się czułem, dobrze grałem i nagle przyszedł tak poważny cios. Udało mi się jednak wrócić po operacji i żmudnej rehabilitacji i wciąż czerpię przyjemność z gry w piłkę. Najtrudniejsze jest za mną, dziś mimo 36 lat czuję się doskonale i jeśli zdrowie mi dopisze, to wierzę, że jeszcze chwilę pogram na niezłym poziomie - mówi Broź w rozmowie ze Sport.pl.

Z ekstraklasy do trzeciej ligi

Kontuzja sprawiła, że Broź nie zagrał już nie tylko w Śląsku, ale też w ogóle w ekstraklasie. Latem 2020 wygasł jego kontrakt z wrocławskim klubem, a kolejny podpisał dopiero pół roku później. Pod koniec lutego zeszłego roku Broź został zawodnikiem III-ligowego KS Kutno.

- Byłem przygotowany na to, że gdy się wyleczę, to trafię jeszcze do ekstraklasy. Miałem nawet propozycję, ale nie mogłem z niej skorzystać, bo musiałem przejść jeszcze jeden drobny zabieg. Zimą 2021 byłem przez tydzień w GKS-ie Bełchatów, ale pojechałem tam tylko po to, by się poruszać i pograć chwilę w piłkę. Skorzystałem z możliwości, jaką zaproponował mi mój kolega, który był tam trenerem - mówi Broź.

I dodaje: - Do Kutna trafiłem przede wszystkim dlatego, że grał tam mój brat. Było mi to też na rękę z tego powodu, że na co dzień przebywałem w Warszawie i nie musiałem szczególnie daleko dojeżdżać. W innym przypadku pewnie nigdy nie zdecydowałbym się na taki krok. Po dokończeniu sezonu stwierdziłem jednak, że czas wracać w rodzinne strony. Zwłaszcza że Mamry Giżycko awansowały do III ligi i chciałem pomóc drużynie swoimi umiejętnościami i doświadczeniem.

W KS Kutno Broź zagrał w dziewięciu meczach. W jednym z nich mierzył się przeciwko rezerwom Legii Warszawa. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, a na boisku w podwarszawskich Książeniach Broź spotkał m.in. Inakiego Astiza, z którym grał w Legii, a który dziś gra jeszcze w drugim zespole stołecznego klubu.

- Szczerze mówiąc, nie było to nic szczególnego. Normalny mecz, który chciałem wygrać. Nie towarzyszyły mi jakieś szczególne emocje. Wiadomo, że przed meczem porozmawiałem z kilkoma osobami, trochę powspominaliśmy, było naprawdę przyjemnie, ale to tyle - mówi nam Broź.

Są zawodnicy, którzy "napinają się" na Brozia

Z Legią II i Astizem Broź spotkał się też w sierpniu zeszłego roku, już jako zawodnik Mamr Giżycko. Tym razem zespół doświadczonego obrońcy przegrał aż 0:4. Ten mecz, jaki i cała runda jesienna, była dla beniaminka III ligi bardzo trudna. Po 19 kolejkach Mamry zajmują 17. miejsce w lidze z 17 punktami na koncie. Do bezpiecznej pozycji tracą jednak tylko jeden punkt.

Jak 36-latkowi z bogatym doświadczeniem gra się na czwartym poziomie rozgrywkowym w kraju? - Nie nastawiałem się na nic konkretnego. Nie ma co ukrywać, poziom nie jest szczególnie wysoki, biorąc pod uwagę ten, na którym grałem niemal przez całą karierę. Ale trudno oczekiwać by było inaczej, skoro to nie jest w pełni profesjonalna liga. Na tym poziomie w wielu klubach zawodnicy nie tylko trenują i grają mecze, ale też normalnie pracują. Tak jest na przykład u nas. Starsi zawodnicy są tu jeszcze dla przyjemności i z chęci gry w piłkę, a ci zdecydowanie młodsi, czasami nastoletni, chcą się pokazać, by mieć szansę wejścia na wyższy poziom - mówi Broź.

I dodaje: - W III lidze wiele drużyn nastawia się przede wszystkim na defensywę i szukanie szans w ofensywie po stałych fragmentach gry. To zdecydowanie łatwiejsze niż utrzymywanie się przy piłce i kreowanie akcji. Chociaż jesteśmy beniaminkiem, który zajmuje miejsce w dole tabeli, to mało kto decydował się na ofensywną grę przeciwko nam

- Zdarzają się sytuacje, w których zawodnicy "napinają się" na mnie. Szczerze mówiąc, to nie wiem, z czego to wynika. Może chcą pokazać, że też są na boisku. W każdym razie na mnie to wielkiego wrażenia nie robi. Lubię, kiedy przeciwnik jest normalny i po faulu podejdzie, przeprosi, poda rękę. Chamskie zachowania czy celowe uderzenia uważam za kompletnie niepotrzebne.

"Czuję się o kilkanaście lat młodszy"

Chociaż w III lidze wielu zawodników łączy grę w piłkę z pracą, to Broź do obowiązków w Mamrach podchodzi bardzo profesjonalnie. Zawodnik zdradził, że wciąż zajmuje się tylko grą w piłkę i to jej podporządkowuje plan dnia.

- Cały czas poświęcam się tylko sportowi. Prowadzę się tak samo, jak robiłem to w czasach, gdy grałem w ekstraklasie. To nawyk, który przez lata wszedł mi w krew. Tak samo się odżywiam, tak samo się wysypiam. Bez problemu utrzymuję tę samą wagę. Chociaż mam już 36 lat, to czuję się o kilkanaście lat młodszy - mówi Broź.

Zawodnik nie ukrywa jednak, że chętnie korzysta z uroków powrotu w rodzinne, mazurskie strony. - Zawsze dobrze jest wrócić do domu. A muszę przyznać, że wracałem często. Jeszcze w czasach gry w ekstraklasie w wolnych chwilach lubiłem przyjechać na Mazury z rodziną czy znajomymi. Pływaliśmy łódką, odpoczywaliśmy. Zawsze ciągnęło mnie do jezior i lasów - przyznaje Broź.

Piłkarz przyznał też, że nie myśli jeszcze o zakończeniu kariery. Wiele wskazuje na to, że doświadczonego zawodnika będziemy oglądali na boisku także w przyszłym sezonie.

- Nigdy niczego nie zakładam z dużym wyprzedzeniem. Nie myślę o zakończeniu kariery, ale nigdy nie wiemy, co przyniosą nam kolejne miesiące. Na razie zrobiłem kurs trenerski UEFA B, niedługo zacznę kurs UEFA A i chcę iść dalej w tym kierunku. W tej chwili jednak skupiam się na utrzymaniu z Mamrami w III lidze i mam nadzieję, że w kolejnym sezonie też będę w niej grał. Nie chciałbym, by awans drużyny na ten poziom był chwilowy, tylko na jeden rok - kończy Broź.