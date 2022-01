19-krotny reprezentant Holandii może trafić do ekstraklasy. Transferowy hit

Lechia Gdańsk zajmuje obecnie 5. miejsce w ekstraklasie ze stratą czterech punktów do wicelidera - Pogoni Szczecin i ośmiu do lidera - Lecha Poznań. Zespół prowadzony przez trenera Tomasza Kaczmarka wzmocnił się już nowymi nazwiskami, do klubu dołączyli David Stec z TSV Hartberg, Michał Buchalik z Wisły Kraków i Tomasz Neugebauer z Ruchu Chorzów. To jednak nie koniec transferów.

Lechia Gdańsk obserwuje doświadczonych zawodników. Piłkarze z Premier League i Bundesligi na celowniku klubu

Kolejnym celem transferowym Lechii Gdańsk jest Luciano Narsingh. Rozmowy między klubem a 31-letnim zawodnikiem już trwają. Problemem mogą być wymagania finansowe piłkarza oraz długość kontraktu. Narsingh chciałby, według Interii Sport, umowy do końca czerwca 2023 roku z możliwością przedłużenia o rok.

Luciano Narsingh ma niezwykle bogate CV piłkarskie. Najwięcej meczów w karierze (219) rozegrał w Eredivisie, gdzie reprezentował SC Heerenveen, PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam i Twente Enschede. Napastnik dwukrotnie świętował mistrzostwo kraju, raz zdobył Puchar Holandii, a trzykrotnie superpuchar. Do tego doliczyć trzeba 31 spotkań w Premier League (Swansea City) i 19 w reprezentacji Holandii.

Narsingh nie jest jedynym zawodnikiem, którego obserwują władze Lechii. Na celowniku klubu znalazł się również Christian Clemens - kolejny doświadczony piłkarz. W przeszłości 30-latek grał w Bundeslidze: FC Koeln, Schalke oraz Mainz. Łącznie rozegrał 144 mecze, w których strzelił 15 goli i zanotował 13 asyst. Clemens ma także doświadczenie w Lidze Mistrzów i Lidze Europy (10 spotkań). Obaj piłkarze pozostają obecnie bez pracodawcy od lipca 2021 roku.