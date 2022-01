Co dalej z przyszłością Lukasa Podolskiego? "Jest taka możliwość"

Wielu w to nie wierzyło, ale przybycie Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze stało się faktem. Były reprezentant Niemiec zapowiadał, że pod koniec kariery zagra jeszcze w swoim ukochanym klubie ze Śląska, ale pomimo zbliżającego się zakończenia piłkarskiej przygody długo się na to nie decydował. W końcu jednak latem 2021 roku nadszedł ten moment i mistrz świata z 2014 roku dołączył do drużyny Jana Urbana.

Pojawienie się Lukasa Podolskiego w Zabrzu wzbudziło ogromne zainteresowanie nie tylko w lokalnej społeczności, ale w całej Polsce. 36-latek szybko stał się bohaterem kibiców Górnika i zaangażował się mocno w działalność klubu. Nieco gorzej było na boisku, ale również tutaj przyszła poprawa. W sumie w rundzie jesiennej były reprezentant Niemiec rozegrał 15 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zaliczył jedną asystę.

Podolski nie wyklucza, że zostanie na dłużej w Górniku. "Jest taka możliwość"

Lukas Podolski przychodząc do Górnika Zabrze, podpisał kontrakt tylko do końca sezonu, ale nie wykluczał tego, że zostanie na Śląsku na dłużej. Mówiło się nawet, że być może to właśnie przy Roosevelta zakończy karierę. Mistrz świata z 2014 roku odniósł się do tej kwestii w niedawnym wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego". - Czy zostanę na dłużej? Jest taka możliwość, ale są też zapytania z innych krajów, drużyny się interesują, jak to wygląda po sezonie. Powtarzam, że kocham herb Górnika i przyjście do niego tratuję jako projekt - przyznał szczerze 36-letni zawodnik.

Podolski zabrał również głos na temat ambicji Górnika Zabrze w tym sezonie. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana rundę jesienną zakończyła na 7. miejscu w lidze z trzynastopunktową stratą do lidera. - Jako klub wiemy, skąd pochodzimy i jakie mamy warunki. Byłoby głupio deklarować grę o mistrzostwo Polski. Na dzisiaj nie mamy takich możliwości, żeby tak powiedzieć. Może uda się bokiem polecieć do europejskich pucharów, zająć czwarte miejsce albo nawet wygrać Puchar Polski - ocenił napastnik.

- To nie tak, że jedziesz na jakąś Ligę Europy czy Ligę Konferencji i od razu cały klub wygląda inaczej. Trzeba ciężko pracować na każdym poziomie. Górnik trzy czy cztery lata temu grał w Europie i coś z tego wyniknęło? Nic się nie zmieniło - zakończył Podolski.

Rundę wiosenną Górnik Zabrze rozpocznie od wyjazdowego spotkania ze Stalą Mielec, które odbędzie się już w sobotę 5 lutego.