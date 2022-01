Już tylko dwóch kandydatów na nowego trenera Legii Warszawa. "Decyzja w najbliższych tygodniach"

Ostatnie miesiące przyniosły w Legii wiele zmian. Najpierw nowym trenerem klubu miał zostać Marek Papszun. Jednak po przyjściu Jacka Zielińskiego na stanowisko dyrektora sportowego ta koncepcja ostatecznie upadła.

Na razie z klubem pracuje Aleksandar Vuković, który trafił do Legii pod koniec rundy jesiennej z jasnym zadaniem. Serb ma wyciągnąć na prostą klub, który znajduje się w największym kryzysie od lat. Priorytetem jest jak najszybsze wygrzebanie się ze strefy spadkowej oraz zwycięstwo w Pucharze Polski, który jawi się jako jedyna wciąż otwarta furtka, aby zakwalifikować się do europejskich pucharów.

W tle bieżących wydarzeń wciąż odbywa się przebudowa w Legii. Jedną z niejasności jest to, kto zostanie trenerem klubu w przyszłym sezonie. Vuković ma umowę tylko do końca trwającego sezonu. Na ten temat w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wypowiedział się dyrektor sportowy Jacek Zieliński. - W tej chwili zostało dwóch kandydatów na trenera Legii. Decyzja zapadnie w najbliższych tygodniach, pewnie nie zdążymy przed startem rundy, ale mogę powiedzieć jedno: mam ogromny ból głowy związany z wyborem - stwierdził enigmatycznie, nie zdradzając, czy wśród dwójki kandydatów jest aktualny szkoleniowiec klubu.

- Jaki ma być trener Legii? Przede wszystkim dobry. Prowadzenie tej drużyny to nie jest prosta sprawa. Najlepszy polski klub, największa presja, najwięcej uwagi poświęcanej w mediach i ogromne zainteresowanie kibiców. To naprawdę nietypowe, patrząc na ekstraklasę, miejsce do pracy, które może przytłoczyć niejednego szkoleniowca. Trener Legii musi mieć otwartą głowę, nie ulegać stereotypom, rozwijać warsztat, nie spoczywać na laurach, nie żyć przeszłością. Chcę trenera ambitnego, potrafiącego działać pod presją - dodał także.

Legia Warszawa zajmuje 17. miejsce w tabeli ze stratą trzech punktów do bezpiecznego miejsce. Wojskowi rozegrają pierwszy mecz rundy wiosennej w piątek, 4 lutego z Zagłębiem Lubin na wyjeździe.