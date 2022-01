Oficjalnie: Piłkarz Herthy przechodzi do ekstraklasy. Chciały go zagraniczne kluby

- Wybrałem Śląsk, bo widzę ten klub, jako miejsce, w którym będę mógł regularnie grać i będę miał zaufanie trenera i drużyny. Najważniejszy jest dla mnie rozwój i wierzę, że tutaj mam na to szansę - stwierdził Dennis Jastrzembski, który od 2015 roku był związany z Herthą. W berlińskim klubie łącznie rozegrał 16 meczów, a w obecnym sezonie Bundesligi osiem. Na murawie spędził jednak zaledwie 220 minut.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza może mieć wielki problem po zwolnieniu trenera. "Skok na kasę"

"AAA bramkarza kupię, pilne". Legia nie rezygnuje. To on może zastąpić Boruca

"Jastrzembski jest dynamiczny i przebojowy"

Na regularną grę 21-latek będzie miał szansę we Wrocławiu. Śląsk nie zapłaci niemieckiemu klubowi ani eurocenta za transfer młodzieżowego reprezentanta Polski. Urodzony w 2000 zawodnik grał także w niemieckich młodzieżówkach.

Lewonożny skrzydłowy ma pomóc Śląskowi, który po 19 kolejkach ma 24 punkty i zajmuje 10. miejsce w ekstraklasie. Do trzeciego Rakowa, traci aż 11 punktów, więc europejskie puchary są już raczej tylko marzeniem. Śląsk jednak mocno wierzy w talent Jastrzembskiego.

"Najszybszy piłkarz w Europie" na wylocie z Legii. Vuković nie widzi go w składzie

- To piłkarz o bardzo dobrych predyspozycjach motorycznych. Idealnie wpisuje się w nasz styl gry. Jest dynamiczny, przebojowy, lubi grać do przodu, ale nie zapomina też o pracy w defensywie. Uważam, że może dać nam dużo jakości. Cieszymy się, że Dennis trafia do Śląska, bo mieliśmy bardzo dużą konkurencję. Walczyły o niego kluby nie tylko z polskiej ligi, ale też zagraniczne drużyny. W transferze pomogła nasza praca i osoba trenera Jacka Magiery, z którym Dennis zna się z młodzieżowej reprezentacji Polski - mówi Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Śląska Wrocław.

Już 5 lutego Śląsk zagra w Łęcznej z Górnikiem w ramach 20. kolejki ekstraklasy.