Media: Kolejny wielki transfer Rakowa. Kwota w ekstraklasie robi wrażenie

Raków Częstochowa pozostaje aktywny na rynku w trakcie zimowego okna transferowego. Najpierw wicemistrzowie Polski sprowadzili Szymona Czyża z Warty Poznań, a potem dopięli rekordowy transfer Deiana Sorescu z Dinama Bukareszt, za którego łącznie zapłacą milion euro. Portal meczyki.pl informował 20 stycznia tego roku, że na liście życzeń Rakowa znalazł się Christian Gytkjaer z Monzy, ale Duńczyk nie wydaje się priorytetem dla Marka Papszuna.

Media: Raków kupuje kolejnego zawodnika z Rumunii. Spore pieniądze

Rumuńska gazeta "ProSport" informuje, że Bogdan Racovitan w przeciągu najbliższych dni zostanie nowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa. 21-latek we wtorek przejdzie testy medyczne, po których podpisze kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku. W umowie ma znaleźć się zapis, który pozwoli przedłużyć ją o kolejny sezon. Botosani zarobi ponad 600 tysięcy euro, a kolejne 200 tysięcy euro zostało zapisane w bonusach, o czym informuje weszlo.com. Dodatkowo w kontrakcie znajdzie się zapis z procentem od kolejnej transakcji, dzięki czemu Botosani może zarobić łącznie milion euro.

"Dokumenty zostaną podpisane w przeciągu najbliższych dni. To była uczciwa oferta, której nie mogłem nie zaakceptować. Bogdan będzie miał tam lepszą pensją, a jeśli spojrzymy na ruch pod względem finansowym, to naszą polityką jest wychowywanie piłkarzy" - powiedział Valeriu Iftime, prezes FC Botosani. Następcą Bogdana Racovitana w ekipie z północno-wschodniej Rumunii zostanie Victor Dican, zawodnik Universitatea Cluj.

Bogdan Racovitan urodził się we Francji i dorastał w drużynach młodzieżowych Dijon. Obrońca dołączył do Botosani w lutym zeszłego roku i zagrał łącznie w 24 meczach Botosani we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedną bramkę. Racovitan do tej pory zagrał cztery spotkania w reprezentacji Rumunii do lat 21.