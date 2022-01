Media: Legia znalazła następcę Artura Boruca. Już złożyła ofertę

Piłkarze Legii Warszawa pod okiem Aleksandara Vukovicia przygotowuje się w Dubaju do rundy wiosennej. Sytuacja w tabeli jest bardzo ciężka, więc pion sportowy na czele z Jackiem Zielińskim planuje wzmocnienia. Jak dotąd jedynym transferem Wojskowych w zimowym oknie jest Patryk Sokołowski, który do niedawna grał w barwach Piasta Gliwice. Legia w poprzednim sezonie zanotowała niemal 35 mln złotych straty według dokumentów złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Media: Legia szuka następcy Artura Boruca w Austrii. Złożyła ofertę za bramkarza Rapidu Wiedeń

Portal meczyki.pl informuje, że Legia Warszawa nie ustaje w poszukiwaniach bramkarza, który może zostać następcą Artura Boruca. Tym razem mistrzowie Polski skierowali się w stronę Austrii i Rapidu Wiedeń, gdzie gra 28-letni Richard Strebinger. Legia złożyła już ofertę za reprezentanta Austrii, natomiast nie wiadomo, o jakiej kwocie mowa w tym przypadku. Umowa Strebingera z Rapidem jest ważna do końca czerwca tego roku, co oznacza, że to ostatnia szansa dla zespołu ze stolicy Austrii, żeby zarobić na 28-latku.

Richard Strebinger był obserwowany przez Legię Warszawa już latem 2020 roku, ale wtedy mistrzowie Polski sfinalizowali transfer Artura Boruca. Były zawodnik drużyn młodzieżowych Herthy Berlin występuje w Rapidzie Wiedeń od lipca 2015 roku. Strebinger w tym sezonie zagrał 12 meczów we wszystkich rozgrywkach i w pięciu z nich udało mu się zachować czyste konto. Bramkarz nie grał przez trzy miesiące ze względu na problemy z ramieniem.

Wcześniej portal Sport24.gr informował, że Legia Warszawa stara się pozyskać Sokratisa Dioudisa, rezerwowego bramkarza Panathinaikosu. Wojskowi chcieli wypożyczyć zawodnika z opcją pierwokupu, natomiast na to Grecy się nie zgodzili. Wcześniej media informowały, że Bartosz Białkowski wyraził chęć gry dla Legii Warszawa. "Moim marzeniem zawsze była i jest gra w Legii. Ten klub zawsze był mi najbliższy" - mówił zawodnik Millwall pod koniec listopada zeszłego roku.