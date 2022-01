Legia Warszawa idzie na zakupy. Vuković wskazał priorytet

Legia Warszawa, podobnie jak inne kluby ekstraklasy, przygotowuje się do rundy wiosennej w Dubaju. Tam odbywa zgrupowanie, w trakcie którego trener ma szansę popracować z drużyną nad nowymi schematami, a także zmierzyć się w meczach sparingowym z innymi zespołami z Europy i nie tylko. W przypadku Legii rywalami w spotkaniach towarzyskich były bułgarski Botew Płowdiw (2:0), rosyjski FK Krasnodar (2:1) i łotewska FC Ryga (2:0).

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Legia Warszawa potrzebuje wzmocnień. "Prawe wahadło jest dla mnie priorytetem"

Starcie z Rygą było ostatnim sprawdzianem mistrzów Polski przed powrotem do kraju. - Jesteśmy zadowoleni z obozu i dzisiejszego meczu, również z powodu braku kontuzji - powiedział po meczu Aleksandar Vuković. Trener mógł przyjrzeć się swoim piłkarzom i ocenić sytuację kadrową. Okazuje się, że Legia potrzebuje wzmocnień.

Barcelona wylatuje z Pucharu Króla. Koszmar gwiazdora. Nie mógł powstrzymać łez

- Do pierwszego meczu ligi powinno dołączyć do nas jeszcze dwóch albo trzech piłkarzy. Świeża krew się nam przyda. Oczywiście zależy mi na jakości, ale i rozsądnej cenie, bo myślę także o klubie - powiedział Vuković w rozmowie z mediami.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

I dodał: - Prawe wahadło w kwestii wzmocnień jest dla mnie priorytetem. Mamy ultra ofensywnego Kastratiego i zbyt defensywnego Johanssona. Fajnie by było to jakoś wypośrodkować. Dlatego tu widzę na przyszłość największą potrzebę.

Przypomnijmy, że w ekstraklasie okienko transferowe otwiera się i zamyka w innym czasie, niż w większości lig europejskich. W Polsce odbywa się to od 1 do 28 lutego. Oznacza to więc, że kluby mają jeszcze ponad cztery tygodnie na przeprowadzenie planowanych transakcji. Legii Warszawa być może pomoże to w ucieczce ze strefy spadkowej ekstraklasy. Obecnie klub znajduje się na 17. - przedostatnim - miejscu w tabeli. Do lidera, Lecha Poznań, traci aż 26 punktów.