Dwa ciosy dla Mioduskiego. Jeden po drugim. Legia ustawiona w szeregu

- Dariusz Mioduski mówi dużo o kulturze i współpracy między klubami, ale jego pewne zachowania świadczą o tym, że chyba nie wie, o czym mówi - komentował kuriozalne oświadczenie prezesa Legii Michał Świerczewski, właściciel Rakowa Częstochowa. To było w listopadzie. Tuż po tym jak Dariusz Mioduski na godzinę przed wyjazdowym meczem z Leicester w Lidze Europy ogłosił, że chce zatrudnić Marka Papszuna. I to za wszelką cenę.

- Chcemy porozumieć się z trenerem i jego sztabem. Jeśli nie będzie możliwe zatrudnienie go zimą, to jesteśmy gotowi poczekać do końca sezonu. Uważam, że Marek Papszun, przy odpowiednich warunkach do pracy, które w Legii są, jest obecnie najlepszym kandydatem, by rozwinąć nasz zespół w najbliższych latach. Mam przekonanie, że charyzma, wiedza i doświadczenie trenera Papszuna bardzo pozytywnie połączą się z filozofią klubu - mówił Mioduski. Ale od tego czasu bardzo dużo się zmieniło.

Papszun w Legii był pomysłem Radosława Kucharskiego, ale choć jeszcze podczas wirtualnego spotkania z kibicami na Twitterze Mioduski bronił dyrektora sportowego, to chwilę później wyrzucił go z klubu. Jacek Zieliński, nowy dyrektor sportowy, takim entuzjastą zatrudnienia Papszuna nie był. Rozmawiał z nim, ale poprosił o czas. A skoro Papszun nie czuł, że jest dla Legii priorytetem, to wybrał Raków.

- Jacek Zieliński potwierdził, że kontaktował się z trenerem Papszunem. Sam przyznał, że długo rozmawiali, ale poprosił o czas. Marek Papszun nie chciał czekać, obiecał Michałowi Świerczewskiemu, że podejmie decyzję do końca 2021 roku i ostatecznie wybrał ofertę Rakowa Częstochowa. Nie można więc mówić, że to Legia zrezygnowała z trenera Papszuna. To on wybrał Raków - mówi nam Wojciech Cygan, prezes częstochowskiego klubu.

To był pierwszy cios dla Legii, ale przede wszystkim dla Mioduskiego, którego słynny wywiad sprzed meczu z Leicester wygląda dziś po prostu śmiesznie. Ale to nie koniec. Nie minął nawet miesiąc, a Raków wyprowadził kolejny cios, kupując za około milion euro Deiana Sorescu z Dinama Bukareszt i przebijając przy okazji ofertę Legii. O transferze poinformowało już Dinamo, a zawodnik jest właśnie na testach medycznych i od podpisania umowy dzieli go tylko przejście badań lekarskich.

- Najważniejsze, że wzmacniamy Raków. To, że przebiliśmy Legię ma drugorzędne znaczenie. Ale w Warszawie powinni się powoli przyzwyczajać, że obok Lecha Poznań, Pogoni Szczecin jest w Polsce jeszcze jeden klub, który może z nią rywalizować o ciekawych piłkarzy - zaznacza prezes Rakowa.

A akurat Sorescu wygląda nie tyle na ciekawy transfer, co po prostu hitowy. Ma 24 lata, a w tym sezonie rumuńskiej ekstraklasy rozegrał 19 meczów i strzelił osiem goli dla Dinama Bukareszt. Do tego pięć razy wystąpił w kadrze narodowej. - Cieszymy się, że taki piłkarz wzmacnia nasz klub. Pasuje do naszego stylu, ustawienia, a jego potencjał i jakość zostały pozytywnie ocenione przez dział skautingu i sztab trenerski. A jak wielkim będzie wzmocnieniem? To okaże się na boisku - uspokaja Cygan, bo wie, że oczekiwania względem Sorescu będą w Polsce od samego początku. I trudno się dziwić, bo gdy do ekstraklasy przychodzi piłkarz o wartości około dwóch milionów euro, to z miejsca uznawany jest za potencjalną gwiazdę ligi.

Kiedyś takie gwiazdy były w zasięgu niemal wyłącznie Legii i Lecha. Teraz w Polsce rośnie nowa siła i już zaczyna rozstawiać aktualnego mistrza Polski po kątach. A Mioduski i jego Legia powoli muszą się przyzwyczajać do przebijanych ofert. I to nie tylko przez Raków. Zwłaszcza, że sprawozdanie finansowe Legii za okres 1 lipca 2020 - 30 czerwca 2021 wykazało 34,7 mln złotych straty netto.