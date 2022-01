Legia Warszawa wiązała z nim ogromne nadzieje. A on wylądował w Kosowie

Sadam Sulley do Legii Warszawa trafił już w 2016 roku, gdy miał 20 lat. Występował w drużynie rezerw i nie udało mu się przebić do pierwszego składu. Na swoim koncie ma 14 meczów w III lidze, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Klub dwukrotnie posłał piłkarza na wypożyczenie. Najpierw do słowackiego Zemplinu Michalovce, a potem do FK Senica. W słowackiej lidze rozegrał 50 spotkań. W nich zdobył osiem bramek. Legia kupiła Sulleya za dwa miliony złotych.

Sulley w sezonie 2020/21 spędził w austriackiej Bundeslidze. Rozegrał w barwach SV Reid cztery mecze, a następnie pozostał zawodnikiem bez klubu. Informacje o nowym kierunku 25-letniego napastnika przekazał kosowski dziennikarz, Arlind Sadiku. "FC Prisztina podpisała kontrakt z Sulleyem" - czytamy na Twitterze.

FC Prisztina jeszcze nie zaprezentowała oficjalnie zawodnika. Klub występuje w kosowskiej Superlidze. Aktualnie drużyna zajmuje 5. miejsce w tabeli ze stratą dziesięciu punktów do lidera, FC Drita. Prisztina jest 11-krotnym zdobywcą mistrzostwa Kosowa, siedmiokrotnie sięgnął po krajowy puchar i 10-krotnie po Superpuchar Kosowa. Jest również aktualnym mistrzem.

Sadama Sulleya do Legii sprowadził Radosław Kucharski - ówcześnie skaut, a jeszcze kilka tygodni temu dyrektor sportowy klubu. Obecnie funkcję tą pełni Jacek Zieliński.