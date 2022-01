Dwa polskie kluby chcą króla strzelców ekstraklasy z 2020 roku

Christian Gytkjaer trafił do Lecha Poznań w 2017 roku z TSV 1860 Monachium i okazał się znakomitym transferem. W barwach poznańskiego klubu rozegrał 119 meczów, w których strzelił 65 goli i zaliczył osiem asyst, a w sezonie 2019/20 został królem strzelców ekstraklasy z 24 golami, po czym odszedł za darmo do występującej w Serie B włoskiej Monzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Zieliński jako dyrektor odmieni Legię? "Można to nazwać władzą absolutną"

I tam radzi sobie przeciętnie. W 41 meczach strzelił dziewięć goli i zaliczył pięć asyst. Tylko w tym sezonie rozegrał 17 meczów (ale na boisku spędził zaledwie 794 minuty), zdobywając trzy bramki. Portal monza-news.it informuje, że pozyskaniem Duńczyka zainteresowane są dwa polskie kluby (niewymienione z nazwy), ale Monza jak na razie nie rozważa sprzedaży Duńczyka. Nie wiadomo też, czy sam jest zainteresowany powrotem do Polski.

Christian Gytkjaer zarabia we Włoszech ogromne pieniądze

Zwłaszcza że w ekstraklasie nie mógłby liczyć na takie pieniądze: jak informuje Interia, we Włoszech zarabia 100 tys. euro miesięcznie, podczas gdy w Lechu zarabiał 130 tys. złotych. Dodatkowo za samo podpisanie umowy 9-krotny reprezentant Danii dostał aż milion euro.

Trzech kandydatów na trenera Legii. Zieliński: Oni mogą udźwignąć wymagania

- SS Monza to ma być piłkarska bajka ze starych czasów: piękna gra, młodzi włoscy piłkarze, przepraszanie rywali za faule, szacunek dla sędziego, a nawet czytelne autografy dla kibiców. Tak sobie wymarzył nowy właściciel Monzy, Silvio Berlusconi. Niekoniecznie kojarzony z etyką - pisał Antoni Partum na Sport.pl >> Po 19 kolejkach Serie B zajmuje 6. miejsce w tabeli z 32 pkt - do prowadzącej Pisy traci sześć punktów (dwie najlepsze drużyny awansują do Serie A, te z miejsc 3-8 zagrają w barażach). W poprzednim sezonie Monza jako beniaminek Serie B zajęła 3. miejsce, ale przegrała w półfinale baraży z Cittadellą (0:3 i 2:0).