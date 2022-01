Krychowiak dostał pytanie o transfer do Legii. Bezcenna reakcja. Mioduski to widział

Legia Warszawa przygotowuje się do rundy wiosennej w Dubaju. Pierwszym rywalem mistrzów Polski był bułgarski Botew Płowdiw, z którym wygrali 2:0 po bramkach Josue oraz Igora Strzałka. "Jesteśmy zadowoleni, że po ośmiu dniach solidnej pracy mogliśmy sprawdzić się na tle silnego przeciwnika" - mówił trener Aleksandar Vuković po zakończeniu spotkania. W drugim sparingu Legia wygrała 2:1 z Krasnodarem po golach Josue i Mateusza Wieteski.

Tuż po zakończeniu meczu Legii Warszawa z Krasnodarem doszło do spotkania prezesa Dariusza Mioduskiego z Grzegorzem Krychowiakiem, co uwiecznił Sebastian Staszewski z Interii. "Chciałbyś zagrać w Legii?" - zapytał prezes Wojskowych. "W Legii? W piłce nigdy nie mów nigdy, nigdy nic nie wiadomo" - odpowiedział krótko Krychowiak, życząc Mioduskiemu powodzenia w drugiej części sezonu Ekstraklasy. "No byłoby fajnie" - dodał Mioduski. Na ten moment Krychowiak jest związany umową z Krasnodarem do czerwca 2024 roku.

Grzegorz Krychowiak jest wychowankiem Orła Mrzeżyno, ale w trakcie kariery grał w drużynach młodzieżowych Stali Szczecin oraz Arki Gdynia. Później Krychowiak wdał się w dyskusję z Arturem Jędrzejczykiem oraz Bartoszem Kapustką. "Widzę, że nie gracie, a Roleksy na rękach są" - zauważył pomocnik Krasnodaru.

Legia Warszawa rozpocznie drugą część sezonu Ekstraklasy 4 lutego tego roku od meczu z Zagłębiem Lubin w ramach 20. kolejki. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30. Legia po pierwszej części sezonu zajmuje 17. miejsce z 15 punktami i traci trzy punkty do Górnika Łęczna, który zajmuje ostatnie miejsce zapewniające utrzymanie w Ekstraklasie.