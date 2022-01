Media: Transferowy rekord Rakowa coraz bliżej! Oferta Legii przebita

Rumuński oddział Eurosportu informował we wtorek 11 stycznia, że Dinamo Bukareszt otrzymało ofertę w wysokości 700 tysięcy euro za Deiana Sorescu od Legii Warszawa, ale została ona odrzucona. Zespół ze stolicy Rumunii liczy na to, że uda mu się zarobić co najmniej milion euro. Z każdym kolejnym dniem szanse Rakowa Częstochowa na przechwycenie transferu wzrastały. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna jest gotów pobić swój rekord transferowy - w lipcu zeszłego roku Raków zapłacił pół miliona euro za Vladana Kovacevicia.

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun ostro odpowiada agentom piłkarza Rakowa. "Gwiazda jest jedna" [SEKCJA PIŁKARSKA #94]

Media: Raków coraz bliżej transferu Deiana Sorescu. Wstępne porozumienie osiągnięte

Rumuński portal fanatik.ro informuje, że Raków Częstochowa znacznie się przybliżył do transferu Deiana Sorescu, obecnego zawodnika Dinama Bukareszt. Nowa oferta wicemistrzów Polski za pomocnika to 800 tysięcy euro plus bonusy, dzięki którym cała transakcja łącznie wyniesie milion euro. To oznacza, że wymagania Dinama zostałyby spełnione. Istnieje bardzo duża szansa, że w przeciągu najbliższych godzin kluby osiągną ostatecznie porozumienie i Sorescu będzie mógł dołączyć do Rakowa.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Jak będą wyglądały płatności? Kwota transferu zostanie rozłożona na dwie części - Raków zapłaci teraz 600 tysięcy euro, a 400 tysięcy euro zostaną uiszczone latem tego roku. Czerwono-Niebiescy zadeklarowali, że do trzech dni po sfinalizowaniu transferu zostanie wysłana pierwsza rata. A to oznacza dobre wiadomości dla Dinama, ponieważ klub ze stolicy Rumunii zmaga się ze sporymi problemami finansowymi i tylko na Sorescu mogą dużo więcej zarobić.

"Dinamo jest zdesperowane, żeby zarobić więcej pieniędzy, oni od lat nie płacą za transfery. Są spłukani, mogą podpisywać tylko piłkarzy bez klubu, ale to nic nowego" - mówił Cristian Cernodolea, agent Sorescu w rozmowie z weszlo.com. Fanatik dodaje, że Dinamo mogło zarobić więcej za Sorescu dzięki ofercie z Legii. Mistrzowie Polski zaproponowali 700 tysięcy euro (płatne w dwóch ratach) oraz 700 tysięcy euro w postaci bonusów. Klub z Rumunii jednak odrzucił tę propozycję.

Deian Sorescu występuje w Dinamie Bukareszt od lipca 2018 roku, kiedy to opuścił SSU Politehnica Timisoara bez kwoty odstępnego. Sorescu może występować na prawym skrzydle bądź prawej obronie. W tym sezonie ligi rumuńskiej rozegrał 20 meczów, w których strzelił osiem goli.