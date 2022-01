Media: Zwrot ws. Emrelego. Jest oferta za piłkarza Legii. "Brzmi racjonalnie"

Piłkarze Legii Warszawa przebywają obecnie w Dubaju, gdzie przygotowują się do rundy wiosennej ekstraklasy. Z zespołem Aleksandara Vukovicia nie ma jego najskuteczniejszego strzelca - Mahira Emrelego. Chociaż Azer znalazł się w kadrze na zgrupowanie, to wbrew woli klubu nie stawił się na nim i poszukuje nowego klubu.

Zachowanie Emrelego związane jest z tym, co wydarzyło się po niedawnym, wyjazdowym meczu Legii z Wisłą Płock (0:1). To wtedy autokar z zawodnikami mistrza Polski został zaatakowany przez grupę chuliganów, a Emreli oraz Luquinhas w tej napaści ucierpieli najmocniej.

O ile Brazylijczyk postanowił zostać w klubie, o tyle Azer robi wszystko, by z niego odejść. Prawnicy i doradcy piłkarza twierdzą, że ma on podstawy do jednostronnego zerwania kontraktu z winy klubu, z czym Legia kategorycznie się nie zgadza.

- Przedstawiciele Mahira mówią innym klubom, że jest teraz wolnym zawodnikiem, a to jest oczywiście nieprawda. W tym momencie toczy się postępowanie wyjaśniające i moim zdaniem potężne argumenty przemawiają w sporze na naszą korzyść. My nie otrzymaliśmy żadnych ofert - w rozmowie z TVP Sport powiedział nowy dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński.

Kolejny klub zainteresowany Emrelim

W ciągu ostatnich tygodni z różnych krajów docierały plotki o zainteresowaniu Emrelim. Zawodnika miały chcieć m.in. kluby tureckie czy chorwackie Dinamo Zagrzeb. Na razie, jak widać, żadna z tych informacji nie okazała się prawdziwa.

Wydaje się jednak, że tym razem może być coś na rzeczy. Znany turecki dziennikarz - Ertan Suzgun - którego konto na Twitterze obserwuje blisko 180 tysięcy użytkowników, poinformował, że Sivasspor złożył ofertę za Emrelego.

"Wreszcie z dobrego źródła i brzmiące racjonalnie - jest oferta dla Mahira Emrelego z Sivassporu, a nie z Basaksehiru, jak pisano" - napisał na Twitterze Filip Cieśliński, zajmujący się ligą turecką.

Po 21 kolejkach tureckiej ekstraklasy Sivasspor zajmuje 10. miejsce z dorobkiem 30 punktów. Drużyna traci jednak tylko pięć punktów do trzeciego w tabeli Hataysporu. Jeśli Turcy będą chcieli sprowadzić Emrelego do siebie, będą musieli liczyć się z wydatkiem 2-3 milionów euro, bo właśnie tyle Legia oczekuje za swojego napastnika.

Azer trafił do Legii latem zeszłego roku z Karabachu. W 33 występach strzelił 11 goli i miał dwie asysty.