Media: Wisła Kraków bliska pozyskania byłego piłkarza Chelsea

Wisła Kraków jest aktywna w zimowym oknie transferowym. Z klubu za około 1,8 mln euro odszedł Yaw Yeboah, który wybrał ofertę Columbus Crew, grającego na poziomie Major League Soccer. Bez kwoty odstępnego do Białej Gwiazdy dołączył Sebastian Ring, Luis Fernández oraz Zdenek Ondrášek, a poza tym Momo Cisse został wypożyczony na półtora sezonu z Vfb Stuttgart dzięki pomocy Jakuba Błaszczykowskiego.

Media: Wisła Kraków blisko wzmocnienia środka obrony. To były piłkarz młodzieżówek Chelsea

Piotr Piotrowicz, polski trener pracujący w Szwecji poinformował na Twitterze, że Joseph Colley zostanie nowym zawodnikiem Wisły Kraków. 22-latek pozostaje bez klubu po tym, jak jego kontrakt z Chievo Weroną wygasł z końcem poprzedniego roku. "Colley to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy w Szwecji sprzed kilku lat. Ciekawe, że bardzo dominuje nad rywalami warunkami fizycznymi, ale nie dostaje wiele żółtych kartek. Colley kapitalnie panuje nad piłką. Ciężko mu ją odebrać. W sytuacjach 1x1 w obronie jest nie do przejścia" - pisze Piotrowicz.

Młodzieżowy reprezentant Szwecji w latach 2015-2019 grał w zespołach młodzieżowych Chelsea, a potem na zasadzie wolnego transferu dołączył do Chievo. Wcześniej wydawało się, że Colley dołączy do Sheriffa Tyraspol, ale ostatecznie się zdecydował na Wisłę. Defensor na Instagramie postanowił zacytować treść piosenki Eminema - Lose Yourself, niejako potwierdzając transfer. "Słuchaj, jeśli masz jedyną okazję i szansę w życiu by ziścić każde swe marzenia, w jednym momencie. Chwycisz ją, czy pozwolisz jej się wymknąć?" - czytamy.

Wisła Kraków zakończyła pierwszą część sezonu Ekstraklasy na 13. miejscu z 21 punktami i ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Biała Gwiazda rozpocznie drugą część rozgrywek od meczu wyjazdowego z Rakowem Częstochowa - to spotkanie odbędzie się 6 lutego tego roku o godzinie 15:00.