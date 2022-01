Wstrząsające wyzwanie byłego piłkarza Lecha. "Byłem 30 minut od śmierci"

Kilka dni temu Damian Nawrocik na swoim profilu na Facebooku opublikował długi wpis, w którym opisał swój stan zdrowia. Wyjawił w nim, że od kilku lat zmaga się z depresją dwubiegunową. Trzy lata temu myślał, że pokonał chorobę, ale ta wróciła jesienią ubiegłego roku z powodu traumatycznego wydarzenia z życia prywatnego.

REKLAMA

Nawrocik przyznaje, że powodów depresji było kilka. - Wszystko zaczęło się w 2019 r., mieszkałem jeszcze z ówczesną dziewczyną, ale już wtedy miałem myśli samobójcze. Wówczas nie mówiłem o tym zbyt wielu osobom, ale nie zrobiło to na nich wielkiego wrażenia. Zacząłem z tym sam walczyć, ale to szło w drugą stronę - mówi Damian Nawrocik w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Zobacz wideo Wielki transfer polskiego piłkarza. "Od jakiegoś czasu przerastał ekstraklasę"

Robert Lewandowski ucieka, ale rewelacja sezonu go goni

"Może jednak warto przejść na drugą stronę"

Teraz Damian Nawrocik zdradził szokujące szczegóły z ostatnich miesięcy.

- Najbardziej istotne są rozmowy, terapia, poza tym zapełnienie dnia. Gdy jest za dużo czasu, wracają negatywne myśli. To nie jest tak, że sam się nakręcam, tylko w mojej głowie pojawia się specyficzny ból, wówczas zaczynam się zastanawiać, czy może jednak warto przejść na drugą stronę, że może powinienem spróbować kolejny raz - przyznaje Nawrocik – przyznaje Nawrocik.

– Od śmierci dzieliło mnie 30 minut. Przedawkowałem leki nasenne, wziąłem je w sporej ilości. Byłem akurat sam w domu, co bardzo rzadko się zdarzało. Uratowała mnie sąsiadka, która przyszła pożyczyć drabinę. Ledwo doszedłem do drzwi, żeby jej otworzyć, po czym położyłem się na ziemi, nie byłem w stanie ustać na nogach. Zabrało mnie pogotowie, przez półtora dnia mnie nie było, leżałem podpięty do kroplówek - dodaje Nawrocik.

Radzi też ludziom, jak wychodzić z depresji. - Osobom zmagającym się z depresją radziłbym unikania samotności, bo to nie pomaga. Warto wychodzić do ludzi, a ja wróciłem do sportu. Biegam codziennie, jeżdżę na rowerze i prowadzę zajęcia. Staram się organizować dzień, żeby mieć zajęcie od rana do wieczora. Zmęczenie fizyczne pomaga odciążyć psychikę - podkreśla.

Damian Nawrocik w 2004 roku z Lechem Poznań zdobył Puchar Polski. W ekstraklasie zagrał 95 meczów i zdobył 14 bramek.

Kosmiczny debiut Coutinho z Manchesterem United. Wystarczyły 22 minuty

Był wielką nadzieją Lecha Poznań

W sierpniu 2003 roku, w swoim drugim występie w ekstraklasie Damian Nawrocik zdobył swoją pierwszą ligową bramkę dla Lecha Poznań (4:1 z Wisłą Płock). Zaledwie dwa miesiące później, po wygranej 5:1 z Górnikiem Łęczna red. Maciej Henszel pisał w "Gazecie Wyborczej":

"Kto wie, czy w piątek nie mieliśmy do czynienia z odkryciem piłkarskiego talentu. Fenomenalnie zagrał bowiem Damian Nawrocik. Piłkarze Łęcznej nie mieli zupełnie sposobu, jak odebrać piłkę świetnie dryblującemu napastnikowi z Poznania. - Drugi Okoński - mówili zachwyceni kibice na trybunach. Do słynnego napastnika "Kolejorza" porównywał Nawrocika już trener Bogusław Baniak. - To jest ogromny talent - mówił. - Musi jednak skupić się tylko na futbolu - dodawał. Teraz wydaje się, że napastnik Lecha wreszcie wziął sobie do serca jego słowa. Na pewno jednak 23-letni piłkarz musi poprawić kondycję, bo na razie ma sił tylko na 60 minut biegania. I trzeba pamiętać, że Nawrocik ma 23 lata, a zatem najwyższa pora na eksplozję jego talentu. Za rok, dwa może być już za późno...".