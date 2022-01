Legia żegna się z kolejnym piłkarzem. Dogadał się już z nowym klubem

Legia Warszawa od 6 stycznia przebywa na zgrupowaniu w Dubaju, na którym przygotowuje się do drugiej części sezonu Ekstraklasy. Na zgrupowanie nie pojechali Kacper Kostorz oraz Andre Martins, którzy dostali zgodę na opuszczenie mistrzów Polski. Jak dotąd jedynym ruchem do klubu okazał się Patryk Sokołowski, który do niedawna był związany z Piastem Gliwice. Kostorz postanowił przyjąć ofertę Pogoni Szczecin i podpisał z nią 4,5-letni kontrakt, natomiast Martins prawdopodobnie też znalazł nowego pracodawcę.

Media: Andre Martins odchodzi z Legii Warszawa po czterech latach. Zagra w Izraelu

TVP Sport informuje, że Andre Martins odejdzie z Legii Warszawa na sześć miesięcy przed końcem obowiązującego kontraktu. Pomocnik zdecydował się przyjąć ofertę Hapoelu Beer Szewa i przyleciał już do Izraela, żeby przejść testy medyczne i podpisać kontrakt. Martins zdecydował się na podpisanie umowy do końca czerwca 2023 roku, dzięki której zarobi około 350 tys. dolarów rocznie. To oznacza, że były zawodnik Sportingu Lizbona będzie zarabiał mniej niż w Legii - wtedy otrzymywał około 450 tys. dolarów za sezon.

Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to Andre Martins będzie do dyspozycji trenera Hapoelu na mecz z Maccabi Hajfą, czyli liderem ligi izraelskiej, który jest zaplanowany na 17 stycznia. Zespół z południowego Izraela obserwował Andre Martinsa jeszcze w czasach gry dla Olympiakosu, czyli w latach 2016-2018. Dodatkowo trenerem przygotowania motorycznego w Hapoelu jest Łukasz Bortnik, który wcześniej był związany z Legią i sztabem Czesława Michniewicza.

Andre Martins dołączył do Legii Warszawa we wrześniu 2018 roku na zasadzie wolnego transferu i był pierwszym zawodnikiem pozyskanym przez ówczesnego trenera Wojskowych, czyli Ricardo Sa Pinto. Pomocnik zagrał łącznie w 128 spotkaniach Legii Warszawa we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował sześć asyst. W tym sezonie zagrał w 26 meczach we wszystkich rozgrywkach.